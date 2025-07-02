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إقتصاد

الشركات الألمانية تخفض الوظائف بأسرع وتيرة منذ أزمة كورونا

Lebanon 24
02-07-2025 | 23:00
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أعلنت الشركات الألمانية خلال النصف الأول من عام 2025 عن خطط لتسريح 37.7 ألف موظف، وهي أعلى وتيرة منذ اندلاع أزمة فيروس كورونا في 2020.
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جاء ذلك في إحصائية أعدتها وكالة "نوفوسي" استنادا إلى بيانات مرصد إعادة الهيكلة الأوروبي (ERM).
وحسب الإحصائية، فإن ألمانيا تشهد زيادة مطردة في أعداد الموظفين المستهدفين بالتسريح للسنة الثالثة على التوالي، فبينما كانت الشركات تخطط لتسريح 9.6 ألف موظف في النصف الأول من عام 2022، ارتفع العدد إلى 37.7 ألف موظف في نفس الفترة من العام 2025.
ويعد هذا هو الرقم الأعلى منذ العام 2020 عندما أعلنت الشركات عن نيتها شطب 48.1 ألف وظيفة في النصف الأول من العام. (روسيا اليوم)
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