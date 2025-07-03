بعد الاتفاق التجاري بين أميركا وفيتنام.. تراجع في أسعار الذهب

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تراجعت أسعار اليوم الخميس مع انحسار التوتر بين وفيتنام عقب إبرامهما اتفاقا تجاريا، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق للحصول على مؤشرات حول مسار الفائدة الأميركية.بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3345.57 دولار للأوقية (الأونصة). وخسرت العقود الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3356.60 دولار.