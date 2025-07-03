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إقتصاد
بعد الاتفاق التجاري بين أميركا وفيتنام.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
03-07-2025
|
00:53
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تراجعت أسعار
الذهب
اليوم الخميس مع انحسار التوتر بين
الولايات المتحدة
وفيتنام عقب إبرامهما اتفاقا تجاريا، بينما يترقب المتعاملون بيانات الوظائف الأميركية في وقت لاحق
من اليوم
للحصول على مؤشرات حول مسار الفائدة الأميركية.
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بحلول الساعة 0029 بتوقيت جرينتش، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 3345.57 دولار للأوقية (الأونصة). وخسرت العقود
الأمريكية
الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 3356.60 دولار.
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