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إقتصاد

الصين تتوعد بالانتقام حال تضررها من اتفاق التجارة بين أميركا وفيتنام

Lebanon 24
03-07-2025 | 08:32
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أعلنت الصين أنها تدرس اتفاقاً تجارياً توصلت إليه الولايات المتحدة وفيتنام، وأنها سترد في حالة تضرر مصالحها، في إشارة على احتمال تفاقم التوترات التجارية بين بكين وواشنطن مع إتمام مزيد من الاتفاقات.
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قالت هي يونغ تشيان، المتحدثة باسم وزارة التجارة، في مؤتمر صحفي عُقد الخميس في بكين: "يسرنا أن نرى جميع الأطراف تسوي الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة عبر مفاوضات متكافئة، لكننا نعارض بشدة إبرام أي طرف اتفاقاً على حساب الصين".

وأضافت: "إذا حدث ذلك، فإن الصين سترد بحزم لحماية حقوقها المشروعة ومصالحها". ولم توضح الإجراءات المحتملة المترتبة على ذلك. (بلومبرغ)
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