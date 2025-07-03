الصين تتوعد بالانتقام حال تضررها من اتفاق التجارة بين أميركا وفيتنام

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أعلنت أنها تدرس اتفاقاً تجارياً توصلت إليه وفيتنام، وأنها سترد في حالة تضرر مصالحها، في إشارة على احتمال تفاقم التوترات التجارية بين وواشنطن مع إتمام مزيد من الاتفاقات.قالت هي يونغ ، المتحدثة باسم ، في عُقد الخميس في بكين: "يسرنا أن نرى جميع الأطراف تسوي الخلافات التجارية مع الولايات المتحدة عبر مفاوضات متكافئة، لكننا نعارض بشدة إبرام أي طرف اتفاقاً على حساب الصين".وأضافت: "إذا حدث ذلك، فإن الصين سترد بحزم لحماية حقوقها المشروعة ومصالحها". ولم توضح الإجراءات المحتملة المترتبة على ذلك. (بلومبرغ)