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إقتصاد
تركيا تقر خطة سوق الكربون
Lebanon 24
03-07-2025
|
09:35
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وافقت
تركيا
على خطط لإطلاق سوق للكربون بهدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى صاف صفري بحلول عام 2053.
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سيُطلب من الشركات الحصول على تصاريح لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في غضون ثلاث سنوات، وفقاً لقانون المناخ الذي أقرّه
البرلمان
في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
ستُطرح التراخيص في مزاد علني وستكون قابلة للتداول في سوق ثانوية تُديرها بورصة إسطنبول للطاقة (EXIST). وقد يُمنح بعضها مجاناً، وفقاً للبيان، دون الخوض في التفاصيل.
لا تزال تفاصيل رئيسية أخرى، مثل عدد التراخيص وتوقعات سعر الكربون، غير واضحة. وقد تأجّل إطلاق سوق تجريبية، التي كانت من المتوقع أن تستمر لمدة عامين، وتشمل المنشآت الأكثر تلويثاً -أي تلك التي تتجاوز انبعاثاتها 500 كيلوطن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون- مراراً. (بلومبرغ)
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