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إقتصاد

"أوبك+" يقدم موعد اجتماعه إلى السبت

Lebanon 24
04-07-2025 | 09:56
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قال مصدران من تحالف أوبك+ إن مجموعة تضم ثمانية من المنتجين ستعقد اجتماعاً عن بعد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج غداً السبت، أي قبل يوم واحد من الموعد الذي كان مقرراً.
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وذكر المصدران أنه من المتوقع أن تتفق المجموعة، التي تضم السعودية وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة عمان والعراق وقازاخستان والجزائر، على زيادة 411 ألف برميل يومياً من آب.
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