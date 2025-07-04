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إقتصاد
"أوبك+" يقدم موعد اجتماعه إلى السبت
Lebanon 24
04-07-2025
|
09:56
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قال مصدران من تحالف أوبك+ إن مجموعة تضم ثمانية من المنتجين ستعقد اجتماعاً عن بعد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج غداً السبت، أي قبل
يوم واحد
من الموعد الذي كان مقرراً.
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وذكر المصدران أنه من المتوقع أن تتفق المجموعة، التي تضم
السعودية
وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة
عمان
والعراق وقازاخستان والجزائر، على زيادة 411 ألف برميل يومياً من آب.
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