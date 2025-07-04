"أوبك+" يقدم موعد اجتماعه إلى السبت

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قال مصدران من تحالف أوبك+ إن مجموعة تضم ثمانية من المنتجين ستعقد اجتماعاً عن بعد لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج غداً السبت، أي قبل من الموعد الذي كان مقرراً.وذكر المصدران أنه من المتوقع أن تتفق المجموعة، التي تضم وروسيا والإمارات والكويت وسلطنة والعراق وقازاخستان والجزائر، على زيادة 411 ألف برميل يومياً من آب.