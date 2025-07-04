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إقتصاد

إلغاء 40% من الرحلات الجوية في مطارات باريس بسبب الإضراب

Lebanon 24
04-07-2025 | 23:00
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تواصل إضراب مراقبي الحركة الجوية في فرنسا، الجمعة، لليوم الثاني، مما أدى إلى المزيد من تأخير الرحلات الجوية أو إلغائها في بداية ذروة موسم السفر بأوروبا.
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وطلبت هيئة الطيران المدني من شركات الطيران إلغاء 40% من الرحلات الجوية في مطارات باريس الرئيسية الثلاثة اليوم الجمعة، بسبب الإضراب الذي يقول مراقبو الحركة الجوية إنه بسبب نقص الموظفين وقدم المعدات.

وأضافت الهيئة أن ما يصل إلى نصف الرحلات الجوية في مطارات فرنسا الأخرى، خاصة في الجنوب، تأثرت أيضا.

وحذرت الهيئة في بيان من أنه "من المتوقع حدوث اضطرابات وتأجيلات طويلة في جميع مطارات فرنسا".

وألغيت نحو ألف رحلة جوية في فرنسا اليوم الجمعة، خاصة في مطارات باريس.

وبلغ عدد الرحلات الملغاة الخميس من فرنسا وإليها 933 رحلة، أي نحو 10% من إجمالي الرحلات المقررة، وفقا للمديرية العامة للطيران المدني.

ووصف وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو الإضراب بأنه غير مقبول، وقال في مقابلة مع قناة سي نيوز "الفكرة هي إزعاج أكبر عدد ممكن من الناس".

ووصف رئيس الوزراء فرنسوا بايرو الإضراب، الخميس، بأنه "صادم"، متهما المضربين "باحتجاز الفرنسيين رهائن" في يوم "يغادر فيه الجميع لقضاء عطلاتهم"، وذلك تزامنا مع نهاية العام الدراسي.

وقالت منظمة إيرلاينز فور يوروب -وهي جماعة ضغط أوروبية معنية بقطاع الطيران- في وقت متأخر من أمس الخميس إنه تم إلغاء 1500 رحلة خلال يومي الإضراب، وبما يؤثر على 300 ألف مسافر.

وكانت شركة ريان إير من بين شركات الطيران التي أعلنت عن اضطرابات واسعة النطاق، وقالت في بيان إنها ألغت أكثر من 400 رحلة مما أضر بـ70 ألف راكب.

وأضافت الشركة أن الإضراب يؤثر على جميع رحلاتها فوق المجال الجوي  الفرنسي، بالإضافة إلى حركة المرور داخل وخارج المطارات الفرنسية، وحثت الاتحاد الأوروبي على إصلاح قواعد حركة المرور الجوي.  (الجزيرة)
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