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إقتصاد
روسيا: انخفاض مخزونات النفط العالمية والسبب في زيادة إنتاج "أوبك بلس"
Lebanon 24
05-07-2025
|
23:00
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قالت الحكومة الروسية -في بيان صحافي- إن انخفاض مخزونات
النفط
العالمية كان عاملاً محفزاً رئيسياً دفع أعضاء في مجموعة «
أوبك
بلس»، إلى اتخاذ قرار زيادة الإنتاج بواقع 548 ألف برميل يومياً في آب خلال اجتماع السبت.
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واجتمعت دول «أوبك بلس» الثماني، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في نيسان وتشرين الثاني 2023، افتراضياً، اليوم (السبت)، لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها. وأعلنت الاتفاق على زيادة إنتاج النفط في
أغسطس
بواقع 548 ألف برميل يومياً.
وتضخّ المجموعة نحو نصف النفط العالمي، وقلّصت الإنتاج منذ عام 2022 لدعم السوق. غير أن الظروف المواتية والتغيرات الجيوسياسية والحروب، التي بدأت تؤثر على حجم الإمدادات، جعلت «أوبك» تعدل من استراتيجيتها، وتقوم بتخفيف خطة تقليص الإنتاج.
وقالت الحكومة الروسية: «مع الأخذ في الاعتبار التوقعات الاقتصادية العالمية القوية وظروف السوق الحالية التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط، فقد اتفقوا (أعضاء أوبك بلس الثمانية) على إجراء تعديل في الإنتاج ليكون 548 ألف برميل يومياً في أغسطس 2025».
والدول الثماني هي:
السعودية
، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان.
وستعقد المجموعة اجتماعها المقبل في الثالث من أب.
(الشرق الأوسط)
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