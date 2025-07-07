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إقتصاد

الدولار يقترب من أدنى مستوياته منذ 2021 وسط ترقب رسوم ترامب

Lebanon 24
07-07-2025 | 03:04
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اقترب الدولار من أدنى مستوى له منذ 2021 مقابل اليورو وأقل مستوياته منذ 2015 مقابل الفرنك السويسري اليوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين لأي تطورات بشأن التجارة مع اقتراب موعد نهائي للرسوم الجمركية حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
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ومن المرتقب أن يتعرض معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين يوم الأربعاء لرسوم جمركية أكثر حدة، في نهاية مهلة 90 يوما حددها ترامب. وقال يوم الأحد إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول آب.

وقال ترامب إن إدارته تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الاتفاقات التجارية في الأيام المقبلة، وإنه سيعلن أسماء نحو 12 دولة في وقت لاحق من اليوم ستتلقى رسائل برسومها الجديدة الأعلى.
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