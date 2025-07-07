الدولار يقترب من أدنى مستوياته منذ 2021 وسط ترقب رسوم ترامب

Advertisement

اقترب الدولار من أدنى مستوى له منذ 2021 مقابل اليورو وأقل مستوياته منذ 2015 مقابل الفرنك السويسري اليوم الاثنين، مع ترقب المتعاملين لأي تطورات بشأن التجارة مع اقتراب موعد نهائي للرسوم الجمركية حدده .ومن المرتقب أن يتعرض معظم التجاريين يوم الأربعاء لرسوم جمركية أكثر حدة، في نهاية مهلة 90 يوما حددها . وقال إن الرسوم الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من أول آب.وقال ترامب إن إدارته تقترب من وضع اللمسات الأخيرة على عدد من الاتفاقات التجارية في الأيام المقبلة، وإنه سيعلن أسماء نحو 12 دولة في وقت لاحق ستتلقى رسائل برسومها الجديدة الأعلى.