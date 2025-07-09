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إقتصاد

النفط يتراجع وسط تقييم المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية

Lebanon 24
09-07-2025 | 00:40
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انخفضت أسعار النفط قليلاً اليوم الأربعاء بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين في الجلسة السابقة، فيما يراقب المستثمرون التطورات الجديدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية ويحاولون قياس تأثيرها.
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انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً، أو 0.3%، إلى 69.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.4%، إلى 68.12 دولار للبرميل.

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