النفط يتراجع وسط تقييم المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية

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انخفضت أسعار قليلاً اليوم الأربعاء بعد أن ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في أسبوعين في الجلسة السابقة، فيما يراقب المستثمرون التطورات الجديدة بشأن الرسوم الجمركية الأميركية ويحاولون قياس تأثيرها.انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتاً، أو 0.3%، إلى 69.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.4%، إلى 68.12 دولار للبرميل.