بفعل قوة الدولار وتهديدات ترامب.. الذهب يتراجع قرب أدنى مستوى في أسبوع

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حومت أسعار قرب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الأربعاء تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد ، فيما أدت تهديدات الرئيس الأميركي الجديدة بفرض رسوم جمركية إلى زعزعة استقرار الأسواق.وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3301.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3310.10 دولار.وأعلن أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، وسيطبق رسوماً دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية، وفق " ".