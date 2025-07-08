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إقتصاد

بفعل قوة الدولار وتهديدات ترامب.. الذهب يتراجع قرب أدنى مستوى في أسبوع

Lebanon 24
08-07-2025 | 23:46
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حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في أكثر من أسبوع اليوم الأربعاء تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة، فيما أدت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجديدة بفرض رسوم جمركية إلى زعزعة استقرار الأسواق.
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وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3301.50 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:34 بتوقيت غرينتش، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 3310.10 دولار.

وأعلن ترامب أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 50% على واردات النحاس، وسيطبق رسوماً دأب على التهديد بفرضها على أشباه الموصلات والأدوية، وفق "رويترز".
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