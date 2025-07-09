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إقتصاد

البساط: تعيين رئيس للجنة الضمان تحوّل أساسي لإصلاح قطاع التأمين

Lebanon 24
09-07-2025 | 09:30
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أعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط في بيان، أنه "في إطار تعزيز الرقابة وتفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع التأمين اللبناني، تم تعيين نديم الحداد رئيسا للجنة مراقبة هيئات الضمان، بعد شغور هذا المنصب لأكثر من عشر سنوات متتالية، وتعيين كل من يحيى طبولة وجاد جابر عضويين مراقبين في اللجنة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2008، خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بتاريخ 16 حزيران 2025".
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ولفت البيان الى أن "هذا التعيين يعد خطوة مفصلية في مسار إصلاح قطاع التأمين في لبنان، إذ يهدف إلى ترسيخ الشفافية، وتعزيز الثقة في هذا القطاع الحيوي، وضمان سلامة الأداء فيه بما يخدم الاقتصاد الوطني".

وأكد وزير الاقتصاد أن "هذه التعيينات تأتي في سياق التزامه بتفعيل دور الهيئات الرقابية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن حماية حقوق المؤمّن لهم، ويرتقي بمستوى أداء شركات التأمين في لبنان".
 
وأشار الى أنه "تم اختيار رئيس وأعضاء اللجنة بناء على أعلى معايير الكفاءة والخبرة الفنية والتقنية، إلى جانب الالتزام بالنزاهة والشفافية في العمل".
 
وفي السياق ذاته، أعلن البساط عن "إعادة تشكيل المجلس الوطني للضمان، بعد غيابه لأكثر من خمس سنوات، في خطوة إصلاحية جديدة تهدف إلى إعادة تفعيل العمل في المؤسسات ووضع قطاع التأمين على المسار الصحيح".
 
وأبدى ثقته "الكاملة بقدرة اللجنة الجديدة والمجلس الوطني للضمان على تحمّل مسؤولياتهم على أكمل وجه"، مؤكدا التزامه "المستمر بدعم كل المبادرات الهادفة إلى تطوير منظومة التأمين"، داعيا "جميع الشركاء في القطاع إلى التعاون البنّاء لما فيه خير الوطن والمواطن".
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