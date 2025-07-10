تراجع أسعار النفط

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تراجعت أسعار اليوم الخميس وسط توقعات بأن تؤثر أحدث إعلانات بشأن الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على هذا المصدر للطاقة.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 69.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 68.11 دولار للبرميل.