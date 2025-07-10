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إقتصاد

تراجع أسعار النفط

Lebanon 24
10-07-2025 | 01:32
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تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس وسط توقعات بأن تؤثر أحدث إعلانات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على هذا المصدر الرئيسي للطاقة.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا أو 0.31 بالمئة إلى 69.97 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش. وخسر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 68.11 دولار للبرميل.
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