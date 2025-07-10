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إقتصاد

تطلعات لجذب المزيد من الاستثمارات.. السيسي يبحث مبادلة الديون مع الصين

Lebanon 24
10-07-2025 | 06:00
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ناقش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، تطورات العلاقات بين القاهرة وبكين وذلك بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.
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وأشاد المسؤول الصيني وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي بالتطور المتسارع في العلاقات الثنائية وبالتنسيق الوثيق بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي، معتبرا مصر ركيزة للاستقرار في الشرق الأوسط.

من جانبه، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون مع الصين في مختلف المجالات، والعمل على تفعيل الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، خاصة مع اقتراب الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية عام 2026.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس أشاد بمساهمات الشركات الصينية في المشروعات التنموية بمصر، معبرا عن تطلع البلاد لجذب مزيد من الاستثمارات الصينية في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وصناعة السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى تنشيط السياحة الصينية وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتنمية. كما أكد اهتمام مصر بمواصلة التنسيق مع الصين بشأن مبادلة الديون وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بكفاءة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بمساهمات الشركات الصينية في تنفيذ المشروعات التنموية داخل مصر، معرباً عن تطلع الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الصينية، خاصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، إلى جانب تنشيط حركة السياحة الصينية، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتنمية بشكل عام. كما أبدى الرئيس اهتمام مصر بمواصلة التنسيق مع الصين بشأن ملف مبادلة الديون وتنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بكفاءة وفعالية.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على أهمية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، واستئناف المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بالطرق السلمية. كما أكد الطرفان ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، وأهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
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