مع عودة حرب ترامب التجارية.. هذه هي أسعار الذهب

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استقرت أسعار بعد مكاسب على مدى يومين، مع تركيز المتعاملين على تهديدات الرسوم الجمركية من الرئيس الأميركي ، وآفاق السياسة النقدية في .وتداول المعدن الثمين فوق 3332 دولاراً للأونصة، بعد تحقيق مكاسب متواضعة الأربعاء والخميس قلّصت التراجع الأسبوعي.وسجّل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليبلغ 3332.31 دولاراً للأونصة عند الساعة 8:32. بينما بقي مؤشر " " الفوري للدولار من دون تغيير.