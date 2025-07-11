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إقتصاد

مع عودة حرب ترامب التجارية.. هذه هي أسعار الذهب

Lebanon 24
11-07-2025 | 00:59
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استقرت أسعار الذهب بعد مكاسب على مدى يومين، مع تركيز المتعاملين على تهديدات الرسوم الجمركية من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.
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وتداول المعدن الثمين فوق 3332 دولاراً للأونصة، بعد تحقيق مكاسب متواضعة الأربعاء والخميس قلّصت التراجع الأسبوعي.

وسجّل سعر الذهب الفوري ارتفاعاً بنسبة 0.3% ليبلغ 3332.31 دولاراً للأونصة عند الساعة 8:32. بينما بقي مؤشر "بلومبرغ" الفوري للدولار من دون تغيير.
 
وارتفعت أسعار الفضة والبلاديوم، فيما تراجعت أسعار البلاتين. (بلومبيرغ)

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