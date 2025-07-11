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إقتصاد

سعر الحديد يتجه للصعود

Lebanon 24
11-07-2025 | 02:59
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يتجه خام الحديد نحو تسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي، فيما قد يكون أطول سلسلة ارتفاعات منذ كانون الثاني، مدفوعاً بتكهنات حول اتخاذ بكين المزيد من الإجراءات لدعم قطاع العقارات المتعثر، بالتزامن مع مساعيها لمعالجة فائض السعة الإنتاجية في القطاع الصناعي.
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وصعدت العقود الآجلة نحو مستوى 100 دولار للطن، بعدما أغلقت يوم الخميس عند أعلى مستوياتها منذ أيار.
 
وجاء هذا الارتفاع بعد تداول تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى احتمال عقد اجتماع رفيع المستوى الأسبوع المقبل، من قبيل مؤتمر العمل الحضري المركزي الذي عُقد عام 2015 لتعزيز التخطيط الحضري وتطوير البنية التحتية.
 
وقد تركز الجلسة المقبلة على تجديد الأحياء العشوائية، رغم أن بعض المحللين يشككون في ذلك. (بلومبرغ)

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