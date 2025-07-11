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إقتصاد

تهديدات ترامب تُربك أسواق أوروبا

Lebanon 24
11-07-2025 | 04:14
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تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بتوسيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب نطاق الحرب التجارية لتشمل دولاً مثل كندا، فيما يترقب المستثمرون أي إعلانات جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على الاتحاد الأوروبي.
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وهبط المؤشر الأوروبي "ستوكس 600" بنسبة 0.3% إلى 550.75 نقطة، إلا أنه لا يزال في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية. كما تراجع مؤشر داكس الألماني بنسبة 0.5% إلى 24335.26 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي 100 البريطاني عند 8980.12 نقطة، وتراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 0.3% إلى 7871.68 نقطة.

وكان ترامب قد صرّح يوم الخميس بأن الاتحاد الأوروبي قد يتلقى رسالة رسمية بشأن معدلات الرسوم الجمركية بحلول يوم الجمعة، وهو ما ألقى بظلال من الشك على مسار مفاوضات التجارة بين واشنطن والتكتل الأوروبي. (cnbc)
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