تهديدات ترامب تُربك أسواق أوروبا

Advertisement

تراجعت الأسهم الأوروبية في تعاملات اليوم الجمعة، متأثرة بتوسيع الرئيس الأميركي نطاق الحرب التجارية لتشمل دولاً مثل ، فيما يترقب المستثمرون أي إعلانات جديدة تتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على .وهبط المؤشر " " بنسبة 0.3% إلى 550.75 نقطة، إلا أنه لا يزال في طريقه لتسجيل مكاسب أسبوعية. كما تراجع مؤشر بنسبة 0.5% إلى 24335.26 نقطة، واستقر مؤشر فوتسي 100 عند 8980.12 نقطة، وتراجع الفرنسي بنسبة 0.3% إلى 7871.68 نقطة.وكان قد صرّح يوم الخميس بأن الاتحاد الأوروبي قد يتلقى رسالة رسمية بشأن معدلات الرسوم الجمركية بحلول يوم الجمعة، وهو ما ألقى بظلال من الشك على مسار مفاوضات التجارة بين والتكتل الأوروبي. (cnbc)