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إقتصاد
الأسهم اليابانية تتراجع وسط مخاوف انتخابية وتجارية مع واشنطن
Lebanon 24
14-07-2025
|
01:10
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شهدت الأسهم
اليابانية
تراجعا اليوم الاثنين مع تصاعد المخاوف المتعلقة بالانتخابات
البرلمانية
المرتقبة والمفاوضات التجارية التي لم تصل إلى نتائج حاسمة مع
الولايات المتحدة
مما أثر سلبا على معنويات المستثمرين.
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تراجع المؤشر نيكي 0.2 بالمئة عند استراحة منتصف الجلسة متجها نحو تسجيل جلسة ثالثة على التوالي من الخسائر، فيما حافظ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على استقراره.
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