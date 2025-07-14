Advertisement

إقتصاد

الأسهم اليابانية تتراجع وسط مخاوف انتخابية وتجارية مع واشنطن

Lebanon 24
14-07-2025 | 01:10
A-
A+
Doc-P-1390960-638880775502064282.jpg
Doc-P-1390960-638880775502064282.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شهدت الأسهم اليابانية تراجعا اليوم الاثنين مع تصاعد المخاوف المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المرتقبة والمفاوضات التجارية التي لم تصل إلى نتائج حاسمة مع الولايات المتحدة مما أثر سلبا على معنويات المستثمرين.
Advertisement

تراجع المؤشر نيكي 0.2 بالمئة عند استراحة منتصف الجلسة متجها نحو تسجيل جلسة ثالثة على التوالي من الخسائر، فيما حافظ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على استقراره.
مواضيع ذات صلة
تراجع الأسهم اليابانية متأثرة بهبوط شركات التكنولوجيا الأميركية
lebanon 24
14/07/2025 11:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وسط توترات الشرق الأوسط.. الأسهم الآسيوية تتراجع
lebanon 24
14/07/2025 11:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أسهم آسيا تتباين وسط مخاوف تجارية.. وهونغ كونغ وكوريا تتألقان
lebanon 24
14/07/2025 11:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسهم اليابانية تواصل الارتفاع ومؤشر نيكي يصعد للجلسة الخامسة على التوالي
lebanon 24
14/07/2025 11:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
04:30 | 2025-07-14
04:04 | 2025-07-14
03:22 | 2025-07-14
03:07 | 2025-07-14
03:02 | 2025-07-14
02:59 | 2025-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24