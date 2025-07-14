الأسهم اليابانية تتراجع وسط مخاوف انتخابية وتجارية مع واشنطن

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شهدت الأسهم تراجعا اليوم الاثنين مع تصاعد المخاوف المتعلقة بالانتخابات المرتقبة والمفاوضات التجارية التي لم تصل إلى نتائج حاسمة مع مما أثر سلبا على معنويات المستثمرين.تراجع المؤشر نيكي 0.2 بالمئة عند استراحة منتصف الجلسة متجها نحو تسجيل جلسة ثالثة على التوالي من الخسائر، فيما حافظ المؤشر توبكس الأوسع نطاقا على استقراره.