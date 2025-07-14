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إقتصاد

واردات الصين النفطية تقفز لأعلى مستوى يومي

Lebanon 24
14-07-2025 | 03:02
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أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن واردات الصين من النفط الخام انتعشت في حزيران ووصلت إلى أعلى معدل يومي منذ آب 2023، وهو ما عزته شركات استشارات إلى زيادة عمليات المصافي وارتفاع الواردات من السعودية وإيران.
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وأظهرت البيانات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك أن أكبر مشتر للخام في العالم استورد 49.89 مليون طن من النفط، أي ما يعادل 12.14 مليون برميل يوميا.

وسجلت الواردات بذلك زيادة بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة مع 46.6 مليون طن في أيار، كما ارتفعت 7.4 بالمئة عن حزيران 2024.
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