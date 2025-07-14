واردات الصين النفطية تقفز لأعلى مستوى يومي

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أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن واردات من الخام انتعشت في حزيران ووصلت إلى أعلى معدل يومي منذ آب 2023، وهو ما عزته شركات استشارات إلى زيادة عمليات المصافي وارتفاع الواردات من وإيران.وأظهرت البيانات الصادرة عن أن أكبر مشتر للخام في العالم استورد 49.89 مليون طن من النفط، أي ما يعادل 12.14 مليون .وسجلت الواردات بذلك زيادة بنسبة 7.1 بالمئة مقارنة مع 46.6 مليون طن في أيار، كما ارتفعت 7.4 بالمئة عن حزيران 2024.