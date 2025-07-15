شركة عالمية تستدعي آلاف السيارات... ما السبب؟

استدعت شركة " لاند " نحو 21 ألف سيارة من طراز "رينج روفر إيفوك" في ، بعد اكتشاف عيب خطير محتمل في الوسادة الهوائية الأمامية للراكب.

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ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت على الطرق السريعة، أن الوسائد الهوائية قد تتمزق عند الانتفاخ، ما قد يمنعها من توفير الحماية اللازمة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تسرب غاز ساخن يسبب حروقا للركاب. (روسيا اليوم)