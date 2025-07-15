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إقتصاد

شركة عالمية تستدعي آلاف السيارات... ما السبب؟

Lebanon 24
15-07-2025 | 06:20
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استدعت شركة "جاغوار لاند روفر" نحو 21 ألف سيارة من طراز "رينج روفر إيفوك" في الولايات المتحدة، بعد اكتشاف عيب خطير محتمل في الوسادة الهوائية الأمامية للراكب.
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ويأتي هذا الإعلان بعد أن كشفت الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة المرور على الطرق السريعة، أن الوسائد الهوائية قد تتمزق عند الانتفاخ، ما قد يمنعها من توفير الحماية اللازمة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى تسرب غاز ساخن يسبب حروقا للركاب. (روسيا اليوم)
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