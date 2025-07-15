27
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
21
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
السعودية تتصدر استثمارات رأس المال الجريء في الشرق الأوسط
Lebanon 24
15-07-2025
|
14:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
حافظت
السعودية
على صدارتها لمنطقة
الشرق الأوسط
وشمال
أفريقيا
، كأعلى دولة من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من العام الجاري، مع تنفيذ استثمارات بقيمة 3.2 مليار
ريال
(860 مليون دولار) في شركات ناشئة وطنية، متجاوزة بذلك إجمالي الحجم في عام 2024 بالكامل، في انعكاس للتطور الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل «رؤية 2030» وأهدافها الرامية إلى تعزيز
الاقتصاد الوطني
.
Advertisement
وأوضحت البيانات الصادرة عن منصة «ماغنت»، أن
المملكة
استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال النصف الأول من العام الجاري، بنسبة بلغت 56 في المائة، كما حققت رقماً قياسياً في عدد صفقات الاستثمار الجريء التي وصلت إلى 114 صفقة، مما يعكس
جاذبية
السوق السعودية، ويعزز بيئتها التنافسية، ويكرّس قوة اقتصادها كأكبر اقتصاد في المنطقة.
وقال الرئيس
التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء»، الدكتور نبيل كوشك: «إن محافظة المملكة على تصدُّر مشهد الاستثمار الجريء في المنطقة يأتي نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار (رؤية 2030)».
وأشار إلى
التزام
الشركة بالاستمرار في قيادة تطوير القطاع من خلال تحفيز المستثمرين في القطاع الخاص لتوفير الدعم للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من تحقيق نمو سريع وكبير، ويسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات «رؤية 2030». (الشرق الأوسط)
مواضيع ذات صلة
مصر تتصدر المشهد الدوائي في الشرق الأوسط وإفريقيا
Lebanon 24
مصر تتصدر المشهد الدوائي في الشرق الأوسط وإفريقيا
16/07/2025 01:00:07
16/07/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول أميركي: مغادرة أفراد من أسر أميركية الشرق الأوسط إجراء احترازي وعادي (العربية)
Lebanon 24
مسؤول أميركي: مغادرة أفراد من أسر أميركية الشرق الأوسط إجراء احترازي وعادي (العربية)
16/07/2025 01:00:07
16/07/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
برلمانيون أيرلنديون: ندعم جهود فرنسا والسعودية من أجل حل الدولتين وإنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط
Lebanon 24
برلمانيون أيرلنديون: ندعم جهود فرنسا والسعودية من أجل حل الدولتين وإنهاء دوامة العنف في الشرق الأوسط
16/07/2025 01:00:07
16/07/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: زيارتي للسعودية والشرق الأوسط كانت عظيمة
Lebanon 24
ترامب: زيارتي للسعودية والشرق الأوسط كانت عظيمة
16/07/2025 01:00:07
16/07/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
أرباح جيه بي مورغان تهبط إلى 14.2 مليار دولار بالربع الثاني
Lebanon 24
أرباح جيه بي مورغان تهبط إلى 14.2 مليار دولار بالربع الثاني
16:40 | 2025-07-15
15/07/2025 04:40:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانان من وزارة المالية... هذا أبرز ما جاء فيهما
Lebanon 24
بيانان من وزارة المالية... هذا أبرز ما جاء فيهما
11:25 | 2025-07-15
15/07/2025 11:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الإرتفاع الكبير بسعر البيتكوين... هل حان وقت البيع؟
Lebanon 24
بعد الإرتفاع الكبير بسعر البيتكوين... هل حان وقت البيع؟
10:30 | 2025-07-15
15/07/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المالية: ماسحات ذكية في مرفأي بيروت وطرابلس لضبط التهريب وتعزيز الجباية
Lebanon 24
المالية: ماسحات ذكية في مرفأي بيروت وطرابلس لضبط التهريب وتعزيز الجباية
08:49 | 2025-07-15
15/07/2025 08:49:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بازرجي: أكثر من 25 ألف سيارة دخلت لبنان في 2024 من دون فحص أو رقابة
Lebanon 24
بازرجي: أكثر من 25 ألف سيارة دخلت لبنان في 2024 من دون فحص أو رقابة
08:41 | 2025-07-15
15/07/2025 08:41:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً
Lebanon 24
السرطان هزم ممثلة شابة... رحلت عن 31 عاماً
07:23 | 2025-07-15
15/07/2025 07:23:40
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
Lebanon 24
لمن يفكر في بيع الذهب.. هذا ما ينتظرك خلال الأسابيع المُقبلة
05:30 | 2025-07-15
15/07/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
Lebanon 24
وئام وهاب يُعلن عن إطلاق "جيش التوحيد"
07:36 | 2025-07-15
15/07/2025 07:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
Lebanon 24
تفاصيل مُفاجئة عن وفاة شقيق الفنان زياد برجي.. إهمال وتقصير طبي؟
13:31 | 2025-07-15
15/07/2025 01:31:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
Lebanon 24
هذا ما يُخطط له برّي.. "التحذيرات قرأها بجدية"!
13:00 | 2025-07-15
15/07/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:40 | 2025-07-15
أرباح جيه بي مورغان تهبط إلى 14.2 مليار دولار بالربع الثاني
11:25 | 2025-07-15
بيانان من وزارة المالية... هذا أبرز ما جاء فيهما
10:30 | 2025-07-15
بعد الإرتفاع الكبير بسعر البيتكوين... هل حان وقت البيع؟
08:49 | 2025-07-15
المالية: ماسحات ذكية في مرفأي بيروت وطرابلس لضبط التهريب وتعزيز الجباية
08:41 | 2025-07-15
بازرجي: أكثر من 25 ألف سيارة دخلت لبنان في 2024 من دون فحص أو رقابة
08:27 | 2025-07-15
نمو اقتصاد المغرب سيتباطأ إلى 4% في 2026
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
16/07/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
16/07/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
16/07/2025 01:00:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24