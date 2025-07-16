الإمارات تطلق دورة الميزانية للأعوام 2027 - 2029

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ذكرت الأربعاء أن أطلقت دورة ميزانيتها للأعوام 2027-2029.وأضافت أن الميزانية الإجمالية الاتحادية لدولة على مدى أربع دورات متتالية وصلت إلى 900 مليار درهم (245 مليار دولار ).وقالت إن الأولوية للقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين.وفيما يلي أبرز مزايا :تدعم الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية وتسخر .تمكين الجهات الحكومية من تقديم بكفاءة ومرونة.900 مليار درهم الميزانية الإجمالية خلال 4 دورات استراتيجية متتالية.أولوية للقطاعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين.توجيه الموارد بما يحقق أقصى أثر تنموي واجتماعي واقتصادي.464.4 مليار درهم أصول الحكومة الاتحادية بنهاية 2024.