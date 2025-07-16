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إقتصاد
الإمارات تطلق دورة الميزانية للأعوام 2027 - 2029
Lebanon 24
16-07-2025
|
13:03
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ذكرت
وكالة أنباء الإمارات
الأربعاء أن
دولة الإمارات
أطلقت دورة ميزانيتها للأعوام 2027-2029.
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وأضافت أن الميزانية الإجمالية الاتحادية لدولة
الإمارات
على مدى أربع دورات متتالية وصلت إلى 900 مليار درهم (245 مليار دولار ).
وقالت
وزارة المالية
الإماراتية
إن الأولوية للقطاعات الحيوية التي تمس حياة المواطنين والمقيمين.
وفيما يلي أبرز مزايا
الدورة
:
تدعم الاستدامة المالية والكفاءة التشغيلية وتسخر
الذكاء الاصطناعي
.
تمكين الجهات الحكومية من تقديم
خدمات عالية الجودة
بكفاءة ومرونة.
900 مليار درهم الميزانية الإجمالية خلال 4 دورات استراتيجية متتالية.
أولوية للقطاعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين.
توجيه الموارد بما يحقق أقصى أثر تنموي واجتماعي واقتصادي.
464.4 مليار درهم أصول الحكومة الاتحادية بنهاية 2024.
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