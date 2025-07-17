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إقتصاد

الدولار يتراجع بعد نفي ترامب تقارير عن اعتزامه إقالة جيروم باول

Lebanon 24
17-07-2025 | 00:26
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تراجع الدولار لكنه ارتفع من أدنى مستوياته، اليوم الأربعاء، بعد أن نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقارير إخبارية أفادت بأنه يعتزم إقالة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.
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كانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن من المرجح أن يقيل ترامب رئيس مجلس الاحتياطي قريبا. وقال مصدر لرويترز أيضا إن ترامب منفتح على فكرة إقالة باول وإنه استطلع رأي بعض المشرعين الجمهوريين بشأن إقالة باول وتلقى ردا إيجابيا.
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