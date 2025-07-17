الدولار يتراجع بعد نفي ترامب تقارير عن اعتزامه إقالة جيروم باول

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تراجع الدولار لكنه ارتفع من أدنى مستوياته، اليوم الأربعاء، بعد أن نفى تقارير إخبارية أفادت بأنه يعتزم إقالة رئيس (البنك المركزي الأمريكي) .كانت بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن من المرجح أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي قريبا. وقال مصدر لرويترز أيضا إن ترامب منفتح على فكرة إقالة باول وإنه استطلع رأي بعض المشرعين الجمهوريين بشأن إقالة باول وتلقى ردا إيجابيا.