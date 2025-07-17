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إقتصاد

تراجع أسعار الذهب مع صعود الدولار وتوضيح ترامب موقفه من باول

Lebanon 24
17-07-2025 | 01:49
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انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس، متأثرة بارتفاع الدولار وانحسار حالة التوتر في السوق بعد أن قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه "من المستبعد جدا" أن يقيل رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول.
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وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 3340.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:00 بتوقيت غرينتش.

وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 3347.10 دولار، نقلاً عن ارتفع مؤشر الدولار 0.1% مقابل عملات رئيسية أخرى، مما جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وفق وكالة "رويترز".
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