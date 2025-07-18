"الوضع معقد وخطير"... الصين تُقر بأزمة وتتحرك لاحتوائها

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أعلن الصيني، ، الجمعة، أن اقتصاد بلاده يواجه وضعًا "شديد الخطورة والتعقيد"، مشيرًا إلى احتمال اتخاذ تدابير جديدة لدعمه في ظل التحديات العالمية المتزايدة.وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحافي، حيث أوضح أن البيئة الاقتصادية العالمية تشهد تغيرات "غير مستقرة وغير مؤكدة"، مضيفًا: "لدينا مخزون كافٍ من الأدوات وسنكون على أهبة الاستعداد".وأكد وانغ أن الحكومة تعمل على إعداد إجراءات لتحفيز الاستهلاك، في محاولة لتقليل الاعتماد على الصادرات وتعزيز النمو الداخلي. وقال: "الاقتصاد الصيني يشهد تحسنًا تدريجيًا، وأساسياته الطويلة الأمد لم تتغير. لا تزال سوق الاستهلاك تتمتع بإمكانات هائلة ومرونة قوية". (سكاي نيوز)