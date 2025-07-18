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إقتصاد

"الوضع معقد وخطير"... الصين تُقر بأزمة وتتحرك لاحتوائها

Lebanon 24
18-07-2025 | 00:35
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أعلن وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، الجمعة، أن اقتصاد بلاده يواجه وضعًا "شديد الخطورة والتعقيد"، مشيرًا إلى احتمال اتخاذ تدابير جديدة لدعمه في ظل التحديات العالمية المتزايدة.
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وجاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحافي، حيث أوضح أن البيئة الاقتصادية العالمية تشهد تغيرات "غير مستقرة وغير مؤكدة"، مضيفًا: "لدينا مخزون كافٍ من الأدوات وسنكون على أهبة الاستعداد".

وأكد وانغ أن الحكومة تعمل على إعداد إجراءات لتحفيز الاستهلاك، في محاولة لتقليل الاعتماد على الصادرات وتعزيز النمو الداخلي. وقال: "الاقتصاد الصيني يشهد تحسنًا تدريجيًا، وأساسياته الطويلة الأمد لم تتغير. لا تزال سوق الاستهلاك تتمتع بإمكانات هائلة ومرونة قوية". (سكاي نيوز)
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