الكونغرس يقرّ تشريعات تاريخية لتنظيم العملات المشفرة

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أقرّ مجلس النواب الأميركي سلسلة مشاريع قوانين تاريخية لتنظيم قطاع العملات المشفرة، في خطوة تُعدّ تحولًا كبيرًا في موقف من هذا القطاع المثير للجدل، مدفوعة بدعم واضح من .ومن بين أبرز التشريعات، بسهولة على قانون "كلاريتي"، الذي يرسم إطارًا تنظيميًا واضحًا للعملات والأصول المشفرة، ويحدّد توزيع الصلاحيات التنظيمية بين والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). ومن المتوقع إحالة القانون إلى ، حيث يتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة.كما أقرّ النواب قانون "جينيوس" الذي ينظم استخدام العملات المستقرة.