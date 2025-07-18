الذهب يستقر.. والبلاتين عند أعلى مستوى منذ 2014

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وسجل الذهب في المعاملات الفورية 3337.60 دولارًا للأونصة، بينما تراجعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.1% إلى 3343.10 دولار. وعلى مدار الأسبوع، انخفض الذهب بنسبة 0.5%، وفقًا لبيانات وكالة .ورغم تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1% أمام سلة من العملات الرئيسية خلال جلسة الجمعة، إلا أنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية للمرّة الثانية على التوالي، ما يزيد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على حاملي العملات الأخرى.في المقابل، ارتفع البلاتين بنسبة 0.1% ليصل إلى 1458.80 دولارًا للأونصة، في أعلى مستوى له منذ أكثر من تسع سنوات، بينما قفز البلاديوم 1% إلى 1293.32 دولار، مسجلًا أعلى سعر منذ 2023. أما الفضة فقد استقرت عند 38.13 دولارًا للأونصة.