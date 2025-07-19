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إقتصاد

محادثات تجارية جديدة بين اليابان وأميركا لتعميق الشراكة الاقتصادية

Lebanon 24
19-07-2025 | 10:19
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بينما تسعى طوكيو سريعاً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن قبل بداية آب المقبل، قال كبير مفاوضي الرسوم الجمركية اليابانيين ريوسي أكازاوا، السبت، إنه يعتزم زيارة واشنطن خلال الأيام المقبلة، لإجراء مزيد من المحادثات على المستوى الوزاري مع الولايات المتحدة.
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وتأمل طوكيو في التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي في 1 أب، حتى تتجنب فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات بلاده من اليابان.

وقال أكازاوا للصحافيين في مقاطعة أوساكا: «أعتزم مواصلة السعي بجد، للتوصل إلى اتفاق مفيد لكل من اليابان والولايات المتحدة، مع الحفاظ على مصلحتنا الوطنية».

وزار أكازاوا، أوساكا، لاستضافة وفد أميركي بقيادة وزير الخزانة سكوت بيسنت، وشارك في فعالية اليوم الوطني الأميركي في معرض إكسبو الدولي 2025. وقال أكازاوا إنه لم يناقش الرسوم الجمركية مع بيسنت وقت الفعالية.
(الشرق الأوسط)
 
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