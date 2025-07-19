محادثات تجارية جديدة بين اليابان وأميركا لتعميق الشراكة الاقتصادية

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بينما تسعى سريعاً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع قبل بداية آب المقبل، قال كبير مفاوضي الرسوم الجمركية اليابانيين ريوسي أكازاوا، السبت، إنه يعتزم زيارة واشنطن خلال الأيام المقبلة، لإجراء مزيد من المحادثات على المستوى الوزاري مع .وتأمل طوكيو في التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي في 1 أب، حتى تتجنب فرض الرئيس الأميركي رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات بلاده من .وقال أكازاوا للصحافيين في مقاطعة أوساكا: «أعتزم مواصلة السعي بجد، للتوصل إلى اتفاق مفيد لكل من اليابان والولايات المتحدة، مع الحفاظ على مصلحتنا الوطنية».وزار أكازاوا، أوساكا، لاستضافة وفد أميركي بقيادة ، وشارك في فعالية الأميركي في 2025. وقال أكازاوا إنه لم يناقش الرسوم الجمركية مع بيسنت وقت الفعالية.