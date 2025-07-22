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إقتصاد
مع تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود جراء الحرب التجارية.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
22-07-2025
|
01:58
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تراجعت أسعار
النفط
اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين
الولايات المتحدة
والاتحاد
الأوروبي
المستهلكين الرئيسيين للخام.
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وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 68.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش.
وسجل سعر خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 66.69 دولار للبرميل بانخفاض 51 سنتا أو 0.76 بالمئة.
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