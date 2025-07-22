مع تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود جراء الحرب التجارية.. تراجع في أسعار النفط

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تراجعت أسعار اليوم الثلاثاء وسط مخاوف من انحسار النشاط التجاري وتأثيره على نمو الطلب على الوقود في ظل الحرب التجارية المتصاعدة بين والاتحاد المستهلكين الرئيسيين للخام.وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا أو 0.75 بالمئة إلى 68.69 دولار للبرميل بحلول الساعة 0325 بتوقيت جرينتش.وسجل سعر خام غرب الوسيط الأمريكي 66.69 دولار للبرميل بانخفاض 51 سنتا أو 0.76 بالمئة.