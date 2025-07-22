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إقتصاد

السعودية تعلن إنشاء 7 مجمعات تعدينية جديدة لدعم الاقتصاد الوطني

Lebanon 24
22-07-2025 | 12:30
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أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تخصيص مواقع لإقامة 7 مجمعات تعدينية في المملكة بهدف تعزيز جاذبية وشفافية القطاع الاستثماري التعديني.
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وبحسب بيان أصدرته الوزارة السعودية أمس فقد تم تخصيص المواقع في الرياض ومكة المكرمة وعسير والباحة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، جراح بن محمد الجراح، في بيان: "المواقع المخصصة للأنشطة التعدينية تضمنت أربعة مواقع في منطقة الرياض، منها مجمع "تمير 2" بمساحة 1.99 كيلومتر مربع، ومجمع محافظة عفيف بمساحة 10.38 كيلومتر مربع، ومجمع الطيري بمحافظة رماح الذي تغطي مساحته (37.88) كيلومترا مربعا، ومجمع "محافظة الدوادمي 6"، الذي تبلغ مساحته (30.62) كيلومتر مربع".

وبين إلى أن الوزارة خصصت في مكة المكرمة موقعا لإقامة مجمع شرق فيضة المسلح للأنشطة التعدينية بمحافظة الطائف بمساحة 25 كيلومترا مربعا تقريبا، فيما خصصت في منطقة عسير موقعا لتوسعة مجمع الهضبة والقرائن بمحافظة بيشة، بزيادة مساحته الإجمالية لتصبح (72.78) كيلومتر مربع، بينما خصصت في منطقة الباحة موقعًا لإقامة مجمع شمال وادي الحجرة بمحافظة الحجرة وتغطي مساحته (0.66) كيلومترا مربعا.

وأكد الجراح أن إقامة المجمعات التعدينية، يعزز مبادئ الحوكمة في قطاع التعدين، ويزيد من شفافيته، ويرفع ثقة المستثمرين فيه، ويسهم في حماية مواقع التعدين من التعديات غير النظامية، كما يلعب دورا مهما في تحقيق عناصر الاستدامة بالمشروعات التعدينية، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بالمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقا لنظام الاستثمار التعديني.
(روسيا اليوم)

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