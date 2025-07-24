نقابة عمال المخابز تحذّر: رغيف الخبز ليس مجالًا للاستهتار!

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قال رئيس وجبل لبنان في بيان :"لان رغيف الخبز المادة الأساسية والحيوية لجميع المواطنين، يجب على المعنيين الاهتمام بالامن الغذائي وخاصة صحة وسلامة رغيف الخبز وجودته ونوعيته وعلى الجميع تحمل المسؤولية".اضاف: "ما زال الخبز اللبناني مضربا للمثل بصناعته وجودته ونوعيته دوليا، والتطور الإيجابي بإدخال الالة الحديثة بصناعة الخبز انعكس ايجابا على نظافة الرغيف بأكثرية المخابز والافران في . وبين الحين والآخر، تظهر بعض الفيديوهات المسيئة عبر التواصل الاجتماعي عن إهمال واستهترار بعض العمال او للتشهير والضرر لخلافات بين العامل وصاحب العمل".وتابع: "منذ سنوات تم إنشاء افران بشكل عشوائي وغير منظم ومن دون تراخيص قانونية من قبل الجهات المختصة، وخاصة افران المعجنات والكعك، والتهرب من تسجيل الافران لدى والكتمان عن العمال الاجانب وعدم التصريح عنهم للضمان الاجتماعي وعدم تطبيق قانون العمل وعدم مراعاة شروط المهنية".وقال: "من أجل حماية صحة المواطنين والحفاظ على ديمومة العمل للطرفين وجودة ونوعية وسلامة رغيف الخبز، يجب أن يخضع جميع العمال لفحوصات شاملة تثبت خلوهم من الأمراض للحصول على البطاقة الصحية والتقيد باللباس النظيف وغطاء الرأس لتغطية الشعر وتقليم الأظافر. لذلك نطالب جميع المعنيين بالوزارت المختصة والبلديات ضمن نطاقها البلدي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتفعيل دور المراقبة والتفتيش لتطبيق الشروط والسلامة المهنية لضمان سلامة رغيف الخبز وصحة العمال والمواطنين ومحاسبة كل من تسول له نفسه التهاون او الاستهتار والتلاعب برغيف خبز المواطنين المقدس".