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إقتصاد

الأسواق الآسيوية تتراجع مع تزايد الحذر بشأن أسعار الفائدة الأميركية

Lebanon 24
24-07-2025 | 23:58
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تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الجمعة لتنهي أطول سلسلة مكاسب لها منذ كانون الثاني، مع انخفاض مؤشر MSCI لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.6% بضغط من اليابان، فيما تراجع "توبكس" بنسبة 0.7%. وجاء هذا التراجع نتيجة ضعف شهية المخاطرة بسبب غموض موقف الاحتياطي الفيدرالي بشأن خفض الفائدة، خاصة بعد بيانات توظيف أميركية قوية أضعفت هذه التوقعات.
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في المقابل، سجل "S&P 500" الأميركي مستوى قياسيًا جديدًا بفضل مكاسب التكنولوجيا، كما دعمت أرباح "ألفابت" و"إنتل" التفاؤل بأسهم الذكاء الاصطناعي.

ورغم استمرار تفاؤل المستثمرين بصفقات التجارة والأرباح، ينصح خبراء من "غولدمان ساكس" و"سيتاديل" بشراء أدوات تحوّط منخفضة الكلفة، تحسباً لأي انعكاسات سلبية. وفي اليابان، سجل التضخم في طوكيو تباطؤًا للشهر الثاني، بينما شهدت تايلاند توترًا بعد ضربات جوية في كمبوديا المجاورة، مما لفت الأنظار إلى أصولها. (بلومبرغ)
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