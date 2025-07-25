المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة.. ويترقّب تداعيات التصعيد التجاري مع واشنطن

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أبقى أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، ليوقف بذلك سلسلة التخفيضات التي بدأها منذ عام في إطار جهود السيطرة على التضخّم. وجاء القرار في وقت يستقر فيه معدل التضخم في عند هدف 2%، بعد تجاوزه مستويات قياسية في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب في .وأكدت رئيسة البنك أن تباطؤ التضخم وتحسّن مؤشرات النمو يضعان المؤسسة في "موقع جيد" لمواجهة الاضطرابات المقبلة، لكنها شددت على أن حالة "عدم اليقين الشديدة" الناجمة عن التوترات التجارية مع يجب أن تتبدد بسرعة.ويترقّب صناع القرار في منطقة اليورو نتائج المحادثات الجارية بين وواشنطن، وسط أنباء عن اتفاق وشيك قد يفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 15% على بعض الصادرات الأوروبية، مع استثناءات في قطاعات الطيران والمشروبات والأدوية.