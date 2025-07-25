31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
34
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
31
o
النبطية
34
o
زحلة
36
o
بعلبك
22
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
المركزي الأوروبي يثبت أسعار الفائدة.. ويترقّب تداعيات التصعيد التجاري مع واشنطن
Lebanon 24
25-07-2025
|
03:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أبقى
البنك المركزي الأوروبي
أسعار الفائدة دون تغيير يوم الخميس، ليوقف بذلك سلسلة التخفيضات التي بدأها منذ عام في إطار جهود السيطرة على التضخّم. وجاء القرار في وقت يستقر فيه معدل التضخم في
منطقة اليورو
عند هدف 2%، بعد تجاوزه مستويات قياسية في أعقاب جائحة كوفيد-19 والحرب في
أوكرانيا
.
Advertisement
وأكدت رئيسة البنك
كريستين لاغارد
أن تباطؤ التضخم وتحسّن مؤشرات النمو يضعان المؤسسة في "موقع جيد" لمواجهة الاضطرابات المقبلة، لكنها شددت على أن حالة "عدم اليقين الشديدة" الناجمة عن التوترات التجارية مع
الولايات المتحدة
يجب أن تتبدد بسرعة.
ويترقّب صناع القرار في منطقة اليورو نتائج المحادثات الجارية بين
الاتحاد الأوروبي
وواشنطن، وسط أنباء عن اتفاق وشيك قد يفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 15% على بعض الصادرات الأوروبية، مع استثناءات في قطاعات الطيران والمشروبات والأدوية.
مواضيع ذات صلة
لهذا السبب... المركزي البريطاني يثبت أسعار الفائدة
Lebanon 24
لهذا السبب... المركزي البريطاني يثبت أسعار الفائدة
25/07/2025 13:19:39
25/07/2025 13:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
لدعم النمو الاقتصادي.. البنك المركزي الصيني يثبّت أسعار الفائدة
Lebanon 24
لدعم النمو الاقتصادي.. البنك المركزي الصيني يثبّت أسعار الفائدة
25/07/2025 13:19:39
25/07/2025 13:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: مستعدون لجميع الاحتمالات بشأن التفاوض التجاري مع واشنطن بما فيها التدابير المضادة المحتملة
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: مستعدون لجميع الاحتمالات بشأن التفاوض التجاري مع واشنطن بما فيها التدابير المضادة المحتملة
25/07/2025 13:19:39
25/07/2025 13:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسواق الآسيوية تتراجع مع تزايد الحذر بشأن أسعار الفائدة الأميركية
Lebanon 24
الأسواق الآسيوية تتراجع مع تزايد الحذر بشأن أسعار الفائدة الأميركية
25/07/2025 13:19:39
25/07/2025 13:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
نقابة وسطاء التأمين زارت حداد مهنئة بتعينه رئيسا للجنة مراقبة هيئات الضمان
Lebanon 24
نقابة وسطاء التأمين زارت حداد مهنئة بتعينه رئيسا للجنة مراقبة هيئات الضمان
05:49 | 2025-07-25
25/07/2025 05:49:04
Lebanon 24
Lebanon 24
فشل أوروبي في تخفيض الرسوم الأميركية على الصلب
Lebanon 24
فشل أوروبي في تخفيض الرسوم الأميركية على الصلب
03:52 | 2025-07-25
25/07/2025 03:52:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انقطاع عالمي في خدمة ستارلينك
Lebanon 24
انقطاع عالمي في خدمة ستارلينك
03:47 | 2025-07-25
25/07/2025 03:47:16
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
02:11 | 2025-07-25
25/07/2025 02:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتفاؤل تجاري وتوقعات روسية
Lebanon 24
أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتفاؤل تجاري وتوقعات روسية
01:10 | 2025-07-25
25/07/2025 01:10:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توقيف 6 أشخاص... إليكم ما كانوا يقومون به في المطار مقابل مبالغ ماليّة
Lebanon 24
توقيف 6 أشخاص... إليكم ما كانوا يقومون به في المطار مقابل مبالغ ماليّة
11:21 | 2025-07-24
24/07/2025 11:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
قالها نعيم قاسم.. رسائل تكشف قرار "حزب الله" القتاليّ
Lebanon 24
قالها نعيم قاسم.. رسائل تكشف قرار "حزب الله" القتاليّ
11:00 | 2025-07-24
24/07/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في كسروان... المباحث الجنائيّة أوقفت السوريّ "علي شليش"
Lebanon 24
في كسروان... المباحث الجنائيّة أوقفت السوريّ "علي شليش"
14:48 | 2025-07-24
24/07/2025 02:48:10
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الودائع وإمكانية إسترجاعها.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان
Lebanon 24
عن الودائع وإمكانية إسترجاعها.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان
08:17 | 2025-07-24
24/07/2025 08:17:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤسسات ترفض قبض هذه الدولارات
Lebanon 24
مؤسسات ترفض قبض هذه الدولارات
15:30 | 2025-07-24
24/07/2025 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
05:49 | 2025-07-25
نقابة وسطاء التأمين زارت حداد مهنئة بتعينه رئيسا للجنة مراقبة هيئات الضمان
03:52 | 2025-07-25
فشل أوروبي في تخفيض الرسوم الأميركية على الصلب
03:47 | 2025-07-25
انقطاع عالمي في خدمة ستارلينك
02:11 | 2025-07-25
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
01:10 | 2025-07-25
أسعار النفط ترتفع مدفوعة بتفاؤل تجاري وتوقعات روسية
01:04 | 2025-07-25
فايننشال تايمز: أوروبا مستعدة لتمديد المهلة لإيران لتجنّب العقوبات بشروط
فيديو
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
Lebanon 24
"أنا والقمر"… هدية جديدة من هشام جمال إلى ليلى زاهر (فيديو)
10:00 | 2025-07-24
25/07/2025 13:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نعمل مهرجان للبوس".. نقيب الفنانين في مصر ينفعل مباشرة على الهواء بسبب قُبلة راغب علامة (فيديو)
02:48 | 2025-07-24
25/07/2025 13:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء عائلية بسيطة.. فنانة شهيرة تحتفل بخطوبة شقيقتها الصُغرى (فيديو)
02:25 | 2025-07-23
25/07/2025 13:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24