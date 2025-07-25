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إقتصاد

تحذير من "بنك أوف أميركا" بشأن خطر فقاعة مالية في سوق الأسهم

Lebanon 24
25-07-2025 | 23:00
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حذّر تقرير صادر عن بنك أوف أمريكا من خطر تشكّل فقاعة في أسواق الأسهم، مع تزامن تخفيف السياسة النقدية وتخفيف القيود التنظيمية المالية.
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وأشار التقرير، الذي أعدّه فريق من الخبراء بقيادة مايكل هارتنت، إلى أن متوسط سعر الفائدة العالمي تراجع من 4.8% العام الماضي إلى 4.4% حاليًا، بفعل قرارات خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية في الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا والصين.
وتوقّع التقرير أن يواصل هذا المتوسط انخفاضه ليصل إلى 3.9% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

وفي السياق نفسه، يدرس صانعو السياسات الأميركيون تعديل القوانين التنظيمية بهدف توسيع مشاركة مستثمري التجزئة في الأسواق.

وقال هارتنت في التقرير: "كلما ارتفعت نسبة المستثمرين الأفراد في السوق، وزادت السيولة والتقلّبات، ارتفعت احتمالات نشوء فقاعة".

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