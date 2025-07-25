تحذير من "بنك أوف أميركا" بشأن خطر فقاعة مالية في سوق الأسهم

حذّر تقرير صادر عن بنك أوف من خطر تشكّل فقاعة في أسواق الأسهم، مع تزامن تخفيف السياسة النقدية وتخفيف القيود التنظيمية المالية.

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وأشار التقرير، الذي أعدّه فريق من الخبراء بقيادة هارتنت، إلى أن متوسط سعر الفائدة العالمي تراجع من 4.8% العام الماضي إلى 4.4% حاليًا، بفعل قرارات خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية في وبريطانيا وأوروبا والصين. وأشار التقرير، الذي أعدّه فريق من الخبراء بقيادة هارتنت، إلى أن متوسط سعر الفائدة العالمي تراجع من 4.8% العام الماضي إلى 4.4% حاليًا، بفعل قرارات خفض الفائدة من قبل البنوك المركزية في وبريطانيا وأوروبا والصين.

وتوقّع التقرير أن يواصل هذا المتوسط انخفاضه ليصل إلى 3.9% خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.



وفي السياق نفسه، يدرس صانعو السياسات الأميركيون تعديل القوانين التنظيمية بهدف توسيع مشاركة مستثمري التجزئة في الأسواق.



وقال هارتنت في التقرير: "كلما ارتفعت نسبة المستثمرين الأفراد في السوق، وزادت السيولة والتقلّبات، ارتفعت احتمالات نشوء فقاعة".