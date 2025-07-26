أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع

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تراجعت أسعار في جلسة الجمعة لتبلغ عند التسوية أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بضغط من قلق بشأن أنباء اقتصادية سلبية من والصين ومؤشرات على زيادة المعروض. لكن التفاؤل بشأن توصل الولايات المتحدة لاتفاقات تجارية قد تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط في حد من التراجع.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا أو 1.1% لتصل إلى 68.44 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 87 سنتًا أو 1.3% إلى 65.16 دولار للبرميل.وتشكل تلك الأسعار أدنى مستوى تسوية لخام برنت منذ الرابع من ، ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي منذ 30 حزيران. وسجل بذلك انخفاضًا بنحو 1% في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3%.