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إقتصاد
أسعار النفط تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع
Lebanon 24
26-07-2025
|
02:43
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تراجعت أسعار
النفط
في جلسة الجمعة لتبلغ عند التسوية أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، بضغط من قلق بشأن أنباء اقتصادية سلبية من
الولايات المتحدة
والصين ومؤشرات على زيادة المعروض. لكن التفاؤل بشأن توصل الولايات المتحدة لاتفاقات تجارية قد تعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط في
المستقبل
حد من التراجع.
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وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 74 سنتًا أو 1.1% لتصل إلى 68.44 دولار للبرميل عند التسوية. كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 87 سنتًا أو 1.3% إلى 65.16 دولار للبرميل.
وتشكل تلك الأسعار أدنى مستوى تسوية لخام برنت منذ الرابع من
تموز
، ولخام غرب تكساس الوسيط الأميركي منذ 30 حزيران. وسجل
خام برنت
بذلك انخفاضًا بنحو 1% في الأسبوع، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3%.
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