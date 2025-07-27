في هذا البلد الأوروبي... نظام الموازنة المالية يسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا!

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سجّل نظام الموازنة المالية في ، الذي يقتضي تحويل الأموال من الولايات الغنية إلى الولايات الأفقر، رقمًا قياسيًا خلال النصف الأول من العام الجاري.ويأتي هذا في وقت تعرب فيه ، التي عادت لتكون أكبر مساهم في هذا النظام، عن استيائها، مطالبة بإجراء تعديلات عليه.ويُعتمد هذا النظام لضمان توفير ظروف معيشية متقاربة في جميع الولايات عشرة، حيث تساهم الولايات ذات القدرات المالية الأقوى في دعم نظيراتها الأضعف، بحسب ما أفادت به وكالة "د ب أ".وكانت أكبر ولاية حصلت على الأموال التي تم تحويلها في النصف الأول من عام 2025، تليها ثلاث ولايات في شرق ألمانيا.