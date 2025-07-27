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إقتصاد

في هذا البلد الأوروبي... نظام الموازنة المالية يسجّل رقمًا قياسيًا جديدًا!

Lebanon 24
27-07-2025 | 07:03
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سجّل نظام الموازنة المالية في ألمانيا، الذي يقتضي تحويل الأموال من الولايات الغنية إلى الولايات الأفقر، رقمًا قياسيًا خلال النصف الأول من العام الجاري.
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ويأتي هذا في وقت تعرب فيه ولاية بافاريا، التي عادت لتكون أكبر مساهم في هذا النظام، عن استيائها، مطالبة بإجراء تعديلات عليه.


ويُعتمد هذا النظام لضمان توفير ظروف معيشية متقاربة في جميع الولايات الألمانية الست عشرة، حيث تساهم الولايات ذات القدرات المالية الأقوى في دعم نظيراتها الأضعف، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".


وكانت برلين أكبر ولاية حصلت على الأموال التي تم تحويلها في النصف الأول من عام 2025، تليها ثلاث ولايات في شرق ألمانيا.
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