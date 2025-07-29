الأسهم الآسيوية تتراجع لليوم الثالث على التوالي

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مع تلاشي الزخم الناتج عن اتفاقات التجارة الأخيرة، تراجعت الأسهم الآسيوية لليوم الثالث على التوالي، في وقت واصل المستثمرون توخّي الحذر في أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية وإعلانات أرباح الشركات.وانخفض مؤشر "إم إس سي آي" لآسيا والمحيط الهادئ بنسبة 0.9%، بقيادة الأسهم في . واستقر الدولار يوم الثلاثاء بعد أن سجل أكبر ارتفاع له منذ في الجلسة السابقة.واحتفظ بمكاسبه بعد أن حث الرئيس على التوصل بسرعة إلى هدنة مع أو مواجهة عقوبات اقتصادية محتملة. وارتفعت أسعار الأميركية مع تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بما يقارب نقطة أساس واحدة ليصل إلى 4.40%.وجرى مزاد للسندات الحكومية لأجل عامين من دون أي عقبات، حيث سجلت عملية البيع أقوى طلب منذ أكتوبر، مدفوعة بجاذبية العوائد التي اقتربت من أعلى مستوياتها منذ عام 2008.ويتلاشى التفاؤل الناتج عن اتفاقات الرسوم الجمركية الأخيرة، في وقت يحوّل فيه المستثمرون تركيزهم إلى مجموعة من المؤشرات الأساسية، من الوظائف والتضخم إلى النشاط الاقتصادي العام.وستتركز الأنظار على قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يُبقي المسؤولون على أسعار الفائدة من دون تغيير، يليه صدور نتائج أرباح أربع من شركات التكنولوجيا العملاقة.