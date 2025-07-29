تقلبات البيتكوين تهدأ... فهل تسبق العاصفة؟

Advertisement

انخفض نشاط البيتكوين على السلسلة وسط إشارات تقييم مقلقة، بينما لا تزال ضغوط عمال التعدين ضمن الحدود المقبولة، ما يفتح الباب أمام حركة كبيرة محتملة في السوق.فقد تراجعت التقلبات المحققة ربع السنوية إلى 70%، وهو مستوى يقترب من أدنى نقطة تم تسجيلها في أيلول 2023 (62%) عندما بلغ سعر البيتكوين 26 ألف دولار. ويُفسَّر هذا التراجع على أنه مرحلة توطيد، وهي حالة غالبًا ما تسبق تحركات سعرية حادة.لكن رغم ذلك، لم تصل ذروة التقلبات في الحالية إلى مستويات 2021، حيث بلغت حينها 236%، مقارنة بـ143% اليوم، ما يشير إلى تخفيف نسبي في حدة التحركات.رغم استقرار السعر، يشهد نشاط البيتكوين على الشبكة تباطؤًا واضحًا، إذ انخفض عدد المعاملات إلى 188 ألفًا، بينما تراجع نمو الشبكة إلى 72,100 محفظة جديدة فقط، وهو أدنى مستوى منذ أسابيع، وفق بيانات Santiment. هذا التراجع في الاستخدام يشير إلى فتور في اهتمام المستخدمين.وعلى الرغم من أن فترات التقلب الجانبي غالبًا ما تترافق مع تراجع النشاط، فإن استمرار هذا الهدوء لفترة مطولة قد يشير إلى تآكل الاهتمام ما لم يُحرّكه حدث اقتصادي أو صدمة طلب مفاجئة.قفزت نسبة قيمة الشبكة إلى حجم المعاملات (NVT) إلى 412، وهو أعلى مستوى في الأشهر الأخيرة، مما يعكس اتساع بين القيمة السوقية للعملة وحجم استخدامها الفعلي. غالبًا ما تُعد مستويات NVT المرتفعة مؤشرًا على المبالغة في التقييم، وقد تسبق تباطؤ النمو أو تصحيحات سعرية.لكن من جهة أخرى، سبق أن شهد السوق حالات مماثلة تراجعت فيها هذه النسبة بسرعة عند عودة النشاط إلى الشبكة، ما قد يجعل هذه الظاهرة مؤقتة.انخفضت نسبة المخزون إلى التدفق (Stock-to-Flow) للبيتكوين بنسبة 71.43%، وفقًا لـ CryptoQuant، ما يمثل تراجعًا كبيرًا في أحد أبرز نماذج تقييم البيتكوين طويلة الأمد. ويرى البعض أن هذا الانخفاض يعكس فقدان النموذج لفعاليته في مرحلة ما بعد النصف، فيما يعتبره آخرون فرصة للتراكم في بداية دورة جديدة.تراجع مضاعف Puell إلى 1.25، بانخفاض نسبته 13%، ما يشير إلى تراجع في إيرادات التعدين دون المستويات التاريخية المعتادة. ورغم أن هذا المستوى لا يزال فوق عتبة الاستسلام الحرجة (0.4–0.5)، إلا أن الضعف المستمر قد يزيد من احتمالات تخفيض معدلات البيع من قبل المعدنين.رغم أن المؤشرات التاريخية تشير إلى أن مراحل التراجع في النشاط والتقلب غالبًا ما تسبق تحركات كبيرة، إلا أن البيتكوين يبدو في وضع معقّد. فتوافر السيولة محدود، ومستوى التقييم مرتفع، وضغوط الربح تتصاعد. (amb crypto)