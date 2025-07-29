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إقتصاد

استطلاع: الذهب سيبقى فوق 3000 دولار

Lebanon 24
29-07-2025 | 10:22
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أظهر استطلاع حديث أجرته وكالة "رويترز" أن أسعار الذهب مرشحة للاستقرار فوق مستوى 3000 دولار للأونصة خلال العام الجاري، وسط تزايد الإقبال على الأصول الآمنة بفعل تصاعد التوترات التجارية والمخاوف المتعلقة بالديون السيادية.
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وشمل الاستطلاع آراء 40 محللًا ومتداولًا، حيث بلغ متوسط التوقعات لسعر أونصة الذهب لعام 2025 نحو 3220 دولارًا، مرتفعًا من 3065 دولارًا في استطلاع نُشر قبل ثلاثة أشهر. كما جرى تعديل التوقعات لعام 2026 صعودًا من 3000 إلى 3400 دولار.

وحتى الآن، ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 27% منذ بداية العام، بعد أن سجلت مستوى قياسيًا عند 3500 دولار للأوقية في نيسان، تزامنًا مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز البحث عن الملاذات الآمنة.

وقال ديفيد راسل من شركة "غولد كور" إن "النصف الأول من 2025 أثبت أن الذهب ليس مجرد وسيلة للتحوّط، بل مؤشر بحد ذاته"، معتبرًا أن بلوغ مستوى 4000 دولار للأونصة قد يكون هدفًا واقعيًا بحلول نهاية 2026، في حال تزايد القلق بشأن الوضع المالي الأميركي.

وتزايدت جاذبية الذهب في ظل حالة عدم اليقين التي تحيط بالمواعيد النهائية لاتفاقيات التجارة الأميركية مع شركاء رئيسيين، فضلًا عن تداعيات إقرار "مشروع قانون ترامب المالي"، والذي يُتوقّع أن يضيف نحو 3.3 تريليون دولار إلى الدين العام، بحسب تقديرات محللين مستقلين.

ورغم تلك العوامل، لم يتمكن الذهب بعد من استعادة ذروته المسجّلة في نيسان، وقال كارستن مينكي، المحلل في "جوليوس باير"، إن "السوق يمرّ بمرحلة توطيد على المدى القصير بسبب غياب محفز واضح لاستئناف الارتفاع".

ويرى معظم المحللين أن مشتريات البنوك المركزية، الرامية إلى تنويع احتياطياتها بعيدًا عن الدولار، ستبقى عاملًا أساسيًا في دعم أسعار الذهب. وأظهرت البيانات أن الصين عززت احتياطاتها من الذهب لثمانية أشهر متتالية، بينما أشار استطلاع للبنك المركزي الأوروبي إلى أن نحو ثلثي البنوك المركزية ترى في التوترات الجيوسياسية دافعًا رئيسيًا لاقتناء المعدن الأصفر.

وفي موازاة ذلك، واصلت أسعار الفضة ارتفاعها مسجلة مكاسب بنسبة 32% منذ بداية العام، مقتربة من مستوى 40 دولارًا للأونصة للمرة الأولى منذ 14 عامًا، مدفوعة بضيق المعروض في السوق الفورية وزيادة الاهتمام بالبدائل الاستثمارية للذهب.

وتم رفع توقعات أسعار الفضة لعام 2025 إلى 34.52 دولار، مقارنة بـ33.10 دولار في الاستطلاع السابق، فيما ارتفعت التقديرات لعام 2026 من 34.58 إلى 38 دولارًا للأونصة. (news max)

 






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