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إقتصاد

تباين الأسهم عالميًا وترقب لمحادثات أميركا - الصين!

Lebanon 24
29-07-2025 | 12:35
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شهدت مؤشرات الأسهم العالمية تباينًا اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع انطلاق اليوم الثاني من محادثات التجارة بين المسؤولين الأميركيين والصينيين.
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ففي أوروبا، سجل مؤشر "كاك 40" الفرنسي ارتفاعًا بنسبة 1.1% في التعاملات الصباحية، بينما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1%، وارتفع مؤشر "فوتسي 100" البريطاني بنسبة 0.3%.


كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي بنسبة 0.2%، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.1%.


وأشار محللون إلى أن الأسواق تتابع عن كثب تطورات محادثات التجارة، في انتظار تصريحات جديدة من الرئيس دونالد ترامب. وقد اجتمع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، في السويد ضمن هذه المحادثات.


أما في الأسواق الآسيوية، فقد تراجع مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 0.8%، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز ASX 200" الأسترالي بنسبة 0.1%.

في المقابل، صعد مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.2%، وسجّل مؤشر "شنغهاي المركب" ارتفاعًا بنسبة 0.3%.


وفي سوق العملات، تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني ليصل إلى 148.53 ين بعد أن كان 148.56 ين، كما انخفض اليورو ليبلغ 1.16 دولار، مقارنة بـ1.1593 دولار في وقت سابق.
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