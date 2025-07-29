تباين الأسهم عالميًا وترقب لمحادثات أميركا - الصين!

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ففي ، سجل مؤشر "كاك 40" الفرنسي ارتفاعًا بنسبة 1.1% في التعاملات الصباحية، بينما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1%، وارتفع مؤشر "فوتسي 100" بنسبة 0.3%.كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي بنسبة 0.2%، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.1%.وأشار محللون إلى أن الأسواق تتابع عن كثب تطورات محادثات التجارة، في انتظار تصريحات جديدة من . وقد اجتمع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، في السويد ضمن هذه المحادثات.أما في الأسواق الآسيوية، فقد تراجع مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 0.8%، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز ASX 200" الأسترالي بنسبة 0.1%.في المقابل، صعد مؤشر "كوسبي" في الجنوبية بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.2%، وسجّل مؤشر "شنغهاي المركب" ارتفاعًا بنسبة 0.3%.وفي سوق العملات، تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني ليصل إلى 148.53 ين بعد أن كان 148.56 ين، كما انخفض اليورو ليبلغ 1.16 دولار، مقارنة بـ1.1593 دولار في وقت سابق.