28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
18
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
تباين الأسهم عالميًا وترقب لمحادثات أميركا - الصين!
Lebanon 24
29-07-2025
|
12:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
شهدت مؤشرات الأسهم العالمية تباينًا اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع انطلاق اليوم الثاني من محادثات التجارة بين المسؤولين
الأميركيين
والصينيين.
Advertisement
ففي
أوروبا
، سجل مؤشر "كاك 40" الفرنسي ارتفاعًا بنسبة 1.1% في التعاملات الصباحية، بينما صعد مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 1%، وارتفع مؤشر "فوتسي 100"
البريطاني
بنسبة 0.3%.
كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأميركي بنسبة 0.2%، فيما صعدت العقود الآجلة لمؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.1%.
وأشار محللون إلى أن الأسواق تتابع عن كثب تطورات محادثات التجارة، في انتظار تصريحات جديدة من
الرئيس دونالد ترامب
. وقد اجتمع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، بنائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ، في السويد ضمن هذه المحادثات.
أما في الأسواق الآسيوية، فقد تراجع مؤشر "نيكي 225" الياباني بنسبة 0.8%، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز ASX 200" الأسترالي بنسبة 0.1%.
في المقابل، صعد مؤشر "كوسبي" في
كوريا
الجنوبية بنسبة 0.7%، بينما تراجع مؤشر "هانغ سنغ" في هونغ كونغ بنسبة 0.2%، وسجّل مؤشر "شنغهاي المركب" ارتفاعًا بنسبة 0.3%.
وفي سوق العملات، تراجع الدولار الأميركي أمام الين الياباني ليصل إلى 148.53 ين بعد أن كان 148.56 ين، كما انخفض اليورو ليبلغ 1.16 دولار، مقارنة بـ1.1593 دولار في وقت سابق.
مواضيع ذات صلة
وسط ترقب المحادثات بين أميركا والصين... الذهب يتراجع
Lebanon 24
وسط ترقب المحادثات بين أميركا والصين... الذهب يتراجع
29/07/2025 22:29:44
29/07/2025 22:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين
Lebanon 24
النفط يصعد وسط ترقب نتائج المحادثات التجارية بين أميركا والصين
29/07/2025 22:29:44
29/07/2025 22:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
الأسهم الأوروبية تغلق متباينة ترقبًا لقرارات ترامب الجمركية
Lebanon 24
الأسهم الأوروبية تغلق متباينة ترقبًا لقرارات ترامب الجمركية
29/07/2025 22:29:44
29/07/2025 22:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
وسط ترقب المحادثات التجارية بين أميركا والصين.. تراجع في أسعار الذهب
Lebanon 24
وسط ترقب المحادثات التجارية بين أميركا والصين.. تراجع في أسعار الذهب
29/07/2025 22:29:44
29/07/2025 22:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بعد استغلال اسمها في مجال البورصات المالية... قناة لبنانية توضح!
Lebanon 24
بعد استغلال اسمها في مجال البورصات المالية... قناة لبنانية توضح!
12:01 | 2025-07-29
29/07/2025 12:01:53
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سار جدًا... هذا ما توقّعه صندوق النقد بشأن نمو الاقتصاد العالمي
Lebanon 24
خبر سار جدًا... هذا ما توقّعه صندوق النقد بشأن نمو الاقتصاد العالمي
11:52 | 2025-07-29
29/07/2025 11:52:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين وأميركا تستأنفان مفاوضات الهدنة التجارية في ستوكهولم
Lebanon 24
الصين وأميركا تستأنفان مفاوضات الهدنة التجارية في ستوكهولم
10:50 | 2025-07-29
29/07/2025 10:50:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الصدي بحث مع البنك الدولي سبل دعم قطاع الطاقة والإصلاحات المرتقبة
Lebanon 24
الصدي بحث مع البنك الدولي سبل دعم قطاع الطاقة والإصلاحات المرتقبة
10:47 | 2025-07-29
29/07/2025 10:47:05
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تموز
Lebanon 24
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تموز
10:27 | 2025-07-29
29/07/2025 10:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
غياب لافت في الوداع
Lebanon 24
غياب لافت في الوداع
01:45 | 2025-07-29
29/07/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
08:10 | 2025-07-29
29/07/2025 08:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات
Lebanon 24
فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات
06:24 | 2025-07-29
29/07/2025 06:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
06:04 | 2025-07-29
29/07/2025 06:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
"معاملته لا تبشّر بالخير".. آخر تقرير عن أحمد الشرع في إسرائيل
Lebanon 24
"معاملته لا تبشّر بالخير".. آخر تقرير عن أحمد الشرع في إسرائيل
16:48 | 2025-07-28
28/07/2025 04:48:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
12:01 | 2025-07-29
بعد استغلال اسمها في مجال البورصات المالية... قناة لبنانية توضح!
11:52 | 2025-07-29
خبر سار جدًا... هذا ما توقّعه صندوق النقد بشأن نمو الاقتصاد العالمي
10:50 | 2025-07-29
الصين وأميركا تستأنفان مفاوضات الهدنة التجارية في ستوكهولم
10:47 | 2025-07-29
الصدي بحث مع البنك الدولي سبل دعم قطاع الطاقة والإصلاحات المرتقبة
10:27 | 2025-07-29
إليكم تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تموز
10:22 | 2025-07-29
استطلاع: الذهب سيبقى فوق 3000 دولار
فيديو
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
29/07/2025 22:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
كاتب مصري يكشف مُفاجأة جديدة عن عادل إمام.. هذا ما قاله (فيديو)
02:26 | 2025-07-28
29/07/2025 22:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
Lebanon 24
"تربّيت على ايدي".. بسمة بوسيل توضح حقيقة عودتها لتامر حسني وتفجّر مفاجأة عن شيرين عبد الوهاب! (فيديو)
01:59 | 2025-07-28
29/07/2025 22:29:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24