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إقتصاد
دولة عربية تؤكد دعمها لقرارات "أوبك+" لتحقيق استقرار أسواق النفط.. من هي؟
Lebanon 24
29-07-2025
|
16:43
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أكد وزير
النفط
الكويتي
طارق
الرومي
التزام
بلاده بدعم جهود استقرار السوق النفطية، مشيرًا إلى أن قرارات مجموعة "أوبك+" تُتخذ استنادًا إلى معطيات السوق الراهنة.
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وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النفط
الكويتية
، عقب مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الـ61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ضمن اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي في إطار تحالف "أوبك+".
ونقلت وكالة
الأنباء الكويتية
"كونا" عن الرومي قوله إنه ينظر بتفاؤل إلى أساسيات سوق النفط، مؤكدًا أن "أوبك+" تتخذ قراراتها بناءً على قراءة دقيقة لمؤشرات السوق.
وأضاف أن التحالف يهدف إلى ضمان أمن الطاقة وتحقيق توازن مستدام في السوق العالمية، مؤكداً وقوف
الكويت
إلى جانب كل المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار أسواق النفط.
وتأتي تصريحات الرومي عقب اختتام اجتماع
اللجنة الوزارية
المشتركة الذي شدد على أهمية الالتزام التام باتفاقيات خفض الإنتاج.
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