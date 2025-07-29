دولة عربية تؤكد دعمها لقرارات "أوبك+" لتحقيق استقرار أسواق النفط.. من هي؟

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وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة النفط ، عقب مشاركة الوزير في الاجتماع الوزاري الـ61 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ضمن اتفاق الخفض الطوعي للإنتاج النفطي في إطار تحالف "أوبك+".ونقلت وكالة "كونا" عن الرومي قوله إنه ينظر بتفاؤل إلى أساسيات سوق النفط، مؤكدًا أن "أوبك+" تتخذ قراراتها بناءً على قراءة دقيقة لمؤشرات السوق.وأضاف أن التحالف يهدف إلى ضمان أمن الطاقة وتحقيق توازن مستدام في السوق العالمية، مؤكداً وقوف إلى جانب كل المبادرات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار أسواق النفط.وتأتي تصريحات الرومي عقب اختتام اجتماع المشتركة الذي شدد على أهمية الالتزام التام باتفاقيات خفض الإنتاج.