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إقتصاد
الهند تتفوق على الصين في تصنيع هواتف آيفون
Lebanon 24
30-07-2025
|
23:00
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تفوقت
الهند
على
الصين
لأول مرة كمصدر رئيسي للهواتف الذكية إلى
الولايات المتحدة
، بعد أن عززت شركة آبل عمليات تجميع هواتف آيفون في
الدولة الآسيوية
.
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ووفقًا لبيانات شركة Canalys، استحوذت الهند على 44% من صادرات الهواتف الذكية إلى السوق
الأمريكية
خلال الربع الثاني من عام 2025، مقابل تراجع حصة الصين إلى 25% فقط بعد أن كانت أكثر من 60% قبل عام. وجاءت
فيتنام
في المرتبة الثانية.
هذا التحول جاء نتيجة لتوسيع آبل إنتاجها في الهند، بالإضافة إلى قيام الشركات بتخزين الأجهزة مسبقًا تحسبًا لرسوم جمركية محتملة. وارتفع عدد الأجهزة المصنّعة في الهند بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال الربع الأخير مقارنة بالعام الماضي.
في المقابل، انخفضت شحنات آبل إلى الولايات المتحدة بنسبة 11%، وتراجعت مبيعات آيفون في السوق
الصينية
بنحو 10% في
مايو
، وسط تباطؤ الطلب وضغوط اقتصادية عالمية.
وتواصل آبل تصنيع معظم أجهزتها في الصين، لكنها تسعى لتنويع سلاسل الإمداد نحو الهند وفيتنام لتقليل المخاطر الجيوسياسية والجمركية. (اليوم السابع)
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