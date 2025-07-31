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إقتصاد

ارتفاع الدولار يطفئ بريق الذهب

Lebanon 24
31-07-2025 | 23:53
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تراجعت عقود الذهب في السوق المحلية للعقود الآجلة صباح الجمعة 1 آب، متأثرة بصعود الدولار الأميركي، في حين حدّت المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية تشعلها الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب من حدة الخسائر.
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وسجلت عقود الذهب للتسليم في 3 تشرين الأول انخفاضاً نسبته 0.18 بالمئة لتستقر عند 1126 دولارا لكل 10 غرامات، بينما انخفضت عقود الفضة للتسليم في 5 أيلول بنسبة 0.02 بالمئة.

قفز مؤشر الدولار إلى 100.15، وهو أعلى مستوى له منذ أيار الفائت، ومع تسعير الذهب بالدولار يجعل ارتفاع العملة الأميركية المعدن الأصفر أعلى تكلفة بالعملات الأخرى ويضعف الطلب عليه. كما زادت الضغوط بعد انحسار التوقعات بخفض سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أيلول.

  
 
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