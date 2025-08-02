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إقتصاد

النفط يتراجع بفعل مخاوف من زيادة إنتاج "أوبك+"

Lebanon 24
02-08-2025 | 03:04
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انخفضت أسعار النفط بنحو دولارين للبرميل في جلسة الجمعة، بسبب مخاوف إزاء زيادة محتملة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في ما يعرف بتحالف أوبك+، في حين جاء تقرير الوظائف الأميركية أضعف من المتوقع مما أجج المخاوف بشأن الطلب، إلا أن أسعار الخام أنهت الأسبوع على مكاسب قوية.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار بما يعادل 2.83% لتسجل 69.67 دولار للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.93 دولار أو 2.79% إلى 67.33 دولار عند التسوية.

وأنهت سوق خام برنت تعاملات الأسبوع على زيادة بنحو 6%، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.29% على أساس أسبوعي.
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