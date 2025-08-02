النفط يتراجع بفعل مخاوف من زيادة إنتاج "أوبك+"

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انخفضت أسعار بنحو دولارين للبرميل في جلسة الجمعة، بسبب مخاوف إزاء زيادة محتملة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في ما يعرف بتحالف أوبك+، في حين جاء تقرير الوظائف الأميركية أضعف من المتوقع مما أجج المخاوف بشأن الطلب، إلا أن أسعار الخام أنهت الأسبوع على مكاسب قوية.وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار بما يعادل 2.83% لتسجل 69.67 دولار للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب الوسيط الأميركي 1.93 دولار أو 2.79% إلى 67.33 دولار عند التسوية.وأنهت سوق تعاملات الأسبوع على زيادة بنحو 6%، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.29% على أساس أسبوعي.