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إقتصاد
النفط يتراجع بفعل مخاوف من زيادة إنتاج "أوبك+"
Lebanon 24
02-08-2025
|
03:04
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انخفضت أسعار
النفط
بنحو دولارين للبرميل في جلسة الجمعة، بسبب مخاوف إزاء زيادة محتملة في إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، في ما يعرف بتحالف أوبك+، في حين جاء تقرير الوظائف الأميركية أضعف من المتوقع مما أجج المخاوف بشأن الطلب، إلا أن أسعار الخام أنهت الأسبوع على مكاسب قوية.
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وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 2.03 دولار بما يعادل 2.83% لتسجل 69.67 دولار للبرميل عند التسوية. وهبط خام غرب
تكساس
الوسيط الأميركي 1.93 دولار أو 2.79% إلى 67.33 دولار عند التسوية.
وأنهت سوق
خام برنت
تعاملات الأسبوع على زيادة بنحو 6%، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 6.29% على أساس أسبوعي.
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