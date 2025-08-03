Advertisement

إقتصاد

اتفاق جديد في "أوبك+" لرفع الإنتاج ومواصلة مراقبة السوق

Lebanon 24
03-08-2025 | 14:56
A-
A+
Doc-P-1400221-638898552292705498.jpeg
Doc-P-1400221-638898552292705498.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في اجتماع عقدته عبر الاتصال المرئي بتاريخ 3 آب 2025، ناقشت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+" (السعودية، روسيا، العراق، الإمارات، الكويت، كازاخستان، الجزائر، عُمان) مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، في ضوء مؤشرات إيجابية أبرزها انخفاض المخزونات البترولية واستقرار الاقتصاد العالمي.
Advertisement

وقررت الدول تنفيذ زيادة إنتاجية تدريجية بمقدار 547 ألف برميل يوميًا خلال أيلول 2025، مقارنة بمستويات آب، وذلك ضمن خطة مرنة لاستعادة تعديلات إنتاجية تطوعية تم الاتفاق عليها سابقًا وتبلغ 2.2 مليون برميل يوميًا بدءًا من نيسان 2025.

وشددت "أوبك+" على أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو الإيقاف حسب ظروف السوق، في إطار سعيها للحفاظ على استقرار الأسعار. كما أكدت التزامها بالتعويض الكامل عن الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، على أن تواصل عقد اجتماعات شهرية لمراقبة تنفيذ الخطة ومدى الالتزام بها، مع تحديد الاجتماع المقبل في 7 أيلول 2025.

وفي تعليق له على القرار، وصف علي الريامي، المدير العام السابق لتسويق النفط والغاز في سلطنة عُمان، الخطوة بأنها "صائبة وبتوقيت مناسب"، مشيرًا إلى أن رفع الإنتاج لن يؤثر بشكل كبير على الأسعار في ظل التهديدات الأميركية بمعاقبة مشتري النفط الروسي. وأضاف أن هناك زيادات إنتاجية إضافية مقررة حتى نهاية 2026، إلا أن الاستراتيجية المقبلة لأوبك+ ستعتمد على المراقبة الدقيقة قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن ضخ 1.66 مليون برميل يوميًا إضافية إلى السوق. (العربية)
مواضيع ذات صلة
النفط يتراجع بفعل مخاوف من زيادة إنتاج "أوبك+"
lebanon 24
04/08/2025 02:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: انخفاض مخزونات النفط العالمية والسبب في زيادة إنتاج "أوبك بلس"
lebanon 24
04/08/2025 02:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: ندعم وكالة الطاقة الذرية في مواصلة مراقبة البرنامج النووي الإيراني
lebanon 24
04/08/2025 02:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
أوبك+ يوافق على تسريع وتيرة زيادة الإنتاج
lebanon 24
04/08/2025 02:18:26 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
11:00 | 2025-08-03
08:00 | 2025-08-03
06:23 | 2025-08-03
05:35 | 2025-08-03
02:15 | 2025-08-03
00:50 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24