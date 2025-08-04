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إقتصاد

بفعل مخاوف اقتصادية.. الأسهم اليابانية تهوي لأدنى مستوى في 4 أشهر

Lebanon 24
04-08-2025 | 00:44
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انخفضت الأسهم اليابانية بأكبر قدر في أربعة أشهر تقريبا اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي والاضطرابات المحتملة في السياسات المحلية.
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وانخفض المؤشر نيكي 1.8 بالمئة ويتجه صوب أكبر انخفاض له منذ 11 نيسان. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.5 بالمئة. وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 بالمئة.

وتراجعت الأسهم الأميركية بشدة يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أقل من المتوقع في تموز، إضافة إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية الأمريكية المضادة ألقت بظلالها على التبادل التجاري العالمي.
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