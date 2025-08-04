بفعل مخاوف اقتصادية.. الأسهم اليابانية تهوي لأدنى مستوى في 4 أشهر

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انخفضت الأسهم بأكبر قدر في أربعة أشهر تقريبا اليوم الاثنين مع تزايد المخاوف بشأن الاقتصاد الأميركي والاضطرابات المحتملة في السياسات المحلية.وانخفض المؤشر نيكي 1.8 بالمئة ويتجه صوب أكبر انخفاض له منذ 11 نيسان. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.5 بالمئة. وانخفض المؤشر الفرعي لأسهم البنوك 4.2 بالمئة.وتراجعت الأسهم الأميركية بشدة يوم الجمعة بعد أن أظهرت البيانات أن أكبر اقتصاد في العالم خلق وظائف أقل من المتوقع في ، إضافة إلى جولة جديدة من الرسوم الجمركية المضادة ألقت بظلالها على التبادل التجاري العالمي.