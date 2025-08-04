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إقتصاد
وسط فوضى في سوق العمل الأميركي.. الدولار يعوض بعض خسائره
Lebanon 24
04-08-2025
|
03:46
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لقى الدولار اليوم الاثنين بعض الدعم بعد صدور تقرير يشير إلى ضعف فرص العمل في
الولايات المتحدة
وفصل
الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
لمسؤولة كبيرة في
وزارة العمل
مما صدم المستثمرين ودفعهم لتعزيز توقعات خفض وشيك من
مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.
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وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة جاء أقل من التوقعات في يوليو
تموز
مع إجراء مراجعة بخفض كبير للوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بمقدار 285 ألف وظيفة بما يشير إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل.
ومما أضاف للرياح المعاكسة للسوق، قرر
ترامب
في نفس اليوم إقالة مفوضة
مكتب إحصاءات العمل
الأمريكي
إريكا
إل. ماكينتارفر واتهمها بتلفيق أرقام تقارير الوظائف.
كما فتحت الاستقالة المفاجئة التي قدمتها أدريانا كوجلر من مجلس محافظي
البنك المركزي الأمريكي
الباب أيضا لترامب ليترك بصمته على أعمال البنك في وقت أبكر كثيرا مما كان متوقعا. واتسمت علاقات ترامب بمجلس الاحتياطي الاتحادي بالخلاف الحاد بسبب عدم خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب.
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