وسط فوضى في سوق العمل الأميركي.. الدولار يعوض بعض خسائره

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لقى الدولار اليوم الاثنين بعض الدعم بعد صدور تقرير يشير إلى ضعف فرص العمل في وفصل لمسؤولة كبيرة في مما صدم المستثمرين ودفعهم لتعزيز توقعات خفض وشيك من (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.وأظهرت بيانات صدرت يوم الجمعة أن نمو التوظيف في الولايات المتحدة جاء أقل من التوقعات في يوليو مع إجراء مراجعة بخفض كبير للوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين بمقدار 285 ألف وظيفة بما يشير إلى تدهور حاد في ظروف سوق العمل.ومما أضاف للرياح المعاكسة للسوق، قرر في نفس اليوم إقالة مفوضة الأمريكي إل. ماكينتارفر واتهمها بتلفيق أرقام تقارير الوظائف.كما فتحت الاستقالة المفاجئة التي قدمتها أدريانا كوجلر من مجلس محافظي الباب أيضا لترامب ليترك بصمته على أعمال البنك في وقت أبكر كثيرا مما كان متوقعا. واتسمت علاقات ترامب بمجلس الاحتياطي الاتحادي بالخلاف الحاد بسبب عدم خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب.