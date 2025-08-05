قبيل موجة رسوم يلوح بها ترامب.. تدفقات النفط الروسي مستقرة

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وبلغ متوسط الشحنات المنقولة بحراً 3.15 مليون برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 3 آب، بانخفاض نحو 2% مقارنة بالفترة المنتهية في 27 ، وفق بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها " ".وكان هدد بفرض رسوم إضافية غير محددة، فوق نسبة 25% المُعلنة سابقاً، إذا واصلت نيودلهي استيراد من ، وذلك قبل المهلة التي حددها في 8 آب للتوصل إلى هدنة بين وأوكرانيا. (بلومبرغ)