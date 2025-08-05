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إقتصاد

قبيل موجة رسوم يلوح بها ترامب.. تدفقات النفط الروسي مستقرة

Lebanon 24
05-08-2025 | 10:55
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لا يظهر حتى الآن أثرٌ واضح لتهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض زيادات "كبيرة" على الرسوم الجمركية على الواردات من الهند، أكبر مشترٍ للنفط الروسي المنقول بحراً. تراجع متوسط الشحنات لأربعة أسابيع للأسبوع الثاني توالياً، فيما تعافت التدفقات أسبوعياً.
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وبلغ متوسط الشحنات المنقولة بحراً 3.15 مليون برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 3 آب، بانخفاض نحو 2% مقارنة بالفترة المنتهية في 27 تموز، وفق بيانات تتبع الناقلات التي جمعتها "بلومبرغ".

وكان ترامب هدد بفرض رسوم إضافية غير محددة، فوق نسبة 25% المُعلنة سابقاً، إذا واصلت نيودلهي استيراد النفط من روسيا، وذلك قبل المهلة التي حددها في 8 آب للتوصل إلى هدنة بين موسكو وأوكرانيا. (بلومبرغ)
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