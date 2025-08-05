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إقتصاد

خلال هذه الفترة.. شركة سعودية تسجل انخفاضًا حادًا في صافي الربح

Lebanon 24
05-08-2025 | 14:05
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أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أن صافي أرباحها في النصف الأول من عام 2025 تراجع بنسبة 13.6%، ليبلغ 48.684 مليار دولار، مقارنة بـ56.342 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
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وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن هذا الانخفاض يعكس تأثر النتائج بعدة عوامل في الأسواق العالمية.

وأضاف البيان أن النفقات الرأسمالية للشركة ارتفعت بنسبة 8.3% لتصل إلى 24.858 مليار دولار، بينما انخفض التدفق النقدي الحر بنسبة 17.6%، مسجلا 34.393 مليار دولار.

وبلغ متوسط سعر بيع النفط 71.5 دولار للبرميل، مقارنة بـ 84.3 دولار للبرميل في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
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