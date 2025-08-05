خلال هذه الفترة.. شركة سعودية تسجل انخفاضًا حادًا في صافي الربح

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وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن هذا الانخفاض يعكس تأثر النتائج بعدة عوامل في .وأضاف البيان أن النفقات الرأسمالية للشركة ارتفعت بنسبة 8.3% لتصل إلى 24.858 مليار دولار، بينما انخفض التدفق النقدي الحر بنسبة 17.6%، مسجلا 34.393 مليار دولار.وبلغ متوسط سعر بيع 71.5 دولار للبرميل، مقارنة بـ 84.3 دولار للبرميل في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.