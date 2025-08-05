28
o
بيروت
27
o
طرابلس
26
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
29
o
جونية
21
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
14
o
بشري
24
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
خلال هذه الفترة.. شركة سعودية تسجل انخفاضًا حادًا في صافي الربح
Lebanon 24
05-08-2025
|
14:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت شركة "
أرامكو
"
السعودية
أن
صافي
أرباحها في النصف الأول من عام 2025 تراجع بنسبة 13.6%، ليبلغ 48.684 مليار دولار، مقارنة بـ56.342 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024.
Advertisement
وأوضحت الشركة في بيان رسمي أن هذا الانخفاض يعكس تأثر النتائج بعدة عوامل في
الأسواق العالمية
.
وأضاف البيان أن النفقات الرأسمالية للشركة ارتفعت بنسبة 8.3% لتصل إلى 24.858 مليار دولار، بينما انخفض التدفق النقدي الحر بنسبة 17.6%، مسجلا 34.393 مليار دولار.
وبلغ متوسط سعر بيع
النفط
71.5 دولار للبرميل، مقارنة بـ 84.3 دولار للبرميل في الأشهر الستة الأولى من عام 2024.
مواضيع ذات صلة
بالأرقام... شركة سيارات تُسجّل خسائر مدوّية!
Lebanon 24
بالأرقام... شركة سيارات تُسجّل خسائر مدوّية!
06/08/2025 01:26:03
06/08/2025 01:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "إيرباص" تعتزم زيادة توزيعات الأرباح
Lebanon 24
شركة "إيرباص" تعتزم زيادة توزيعات الأرباح
06/08/2025 01:26:03
06/08/2025 01:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس تسلا السابق يوضح كيف نمت الشركة من 2 إلى 20 مليار دولار خلال عامين ونصف
Lebanon 24
رئيس تسلا السابق يوضح كيف نمت الشركة من 2 إلى 20 مليار دولار خلال عامين ونصف
06/08/2025 01:26:03
06/08/2025 01:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
شركة "بازان" الإسرائيلية تعلن إصابة أحد أنابيب مصافي التكرير في حيفا
Lebanon 24
شركة "بازان" الإسرائيلية تعلن إصابة أحد أنابيب مصافي التكرير في حيفا
06/08/2025 01:26:03
06/08/2025 01:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالأرقام... كم بلغت أرباح دبي للاستثمار في 6 أشهر؟
Lebanon 24
بالأرقام... كم بلغت أرباح دبي للاستثمار في 6 أشهر؟
16:07 | 2025-08-05
05/08/2025 04:07:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام... إليكم نسبة عجز الموازنة الفرنسية خلال النصف الأول من العام
Lebanon 24
بالأرقام... إليكم نسبة عجز الموازنة الفرنسية خلال النصف الأول من العام
12:00 | 2025-08-05
05/08/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قبيل موجة رسوم يلوح بها ترامب.. تدفقات النفط الروسي مستقرة
Lebanon 24
قبيل موجة رسوم يلوح بها ترامب.. تدفقات النفط الروسي مستقرة
10:55 | 2025-08-05
05/08/2025 10:55:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب النفط الروسي.. ترامب يلوّح برفع الرسوم على الهند خلال 24 ساعة
Lebanon 24
بسبب النفط الروسي.. ترامب يلوّح برفع الرسوم على الهند خلال 24 ساعة
09:40 | 2025-08-05
05/08/2025 09:40:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"الريجي" تداهم مستودعات تهريب تبغ في الحدت وبعبدا
Lebanon 24
"الريجي" تداهم مستودعات تهريب تبغ في الحدت وبعبدا
07:47 | 2025-08-05
05/08/2025 07:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
توفيت خلال نومها... الموت يُغيّب وجهاً فنيّاً بارزاً
Lebanon 24
توفيت خلال نومها... الموت يُغيّب وجهاً فنيّاً بارزاً
08:39 | 2025-08-05
05/08/2025 08:39:09
Lebanon 24
Lebanon 24
إخبار ضدّ ويليام نون
Lebanon 24
إخبار ضدّ ويليام نون
06:54 | 2025-08-05
05/08/2025 06:54:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما يُنتظر أن تخرج به الحكومة من قرارات
Lebanon 24
هذا ما يُنتظر أن تخرج به الحكومة من قرارات
09:01 | 2025-08-05
05/08/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
07:30 | 2025-08-05
05/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سيناريوهات التصعيد المحتملة بعد جلسة الحكومة
Lebanon 24
سيناريوهات التصعيد المحتملة بعد جلسة الحكومة
10:01 | 2025-08-05
05/08/2025 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:07 | 2025-08-05
بالأرقام... كم بلغت أرباح دبي للاستثمار في 6 أشهر؟
12:00 | 2025-08-05
بالأرقام... إليكم نسبة عجز الموازنة الفرنسية خلال النصف الأول من العام
10:55 | 2025-08-05
قبيل موجة رسوم يلوح بها ترامب.. تدفقات النفط الروسي مستقرة
09:40 | 2025-08-05
بسبب النفط الروسي.. ترامب يلوّح برفع الرسوم على الهند خلال 24 ساعة
07:47 | 2025-08-05
"الريجي" تداهم مستودعات تهريب تبغ في الحدت وبعبدا
07:30 | 2025-08-05
عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
فيديو
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
Lebanon 24
بالفيديو: أسعار الحامض ترتفع بشكل كبير.. فما السبب؟
10:30 | 2025-08-05
06/08/2025 01:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
Lebanon 24
بالفيديو: الطلب على المياه يزداد… والأسعار تتخطى المعدلات
13:49 | 2025-08-02
06/08/2025 01:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
Lebanon 24
"هاي شو الصورة؟".. شاهدوا ماذا حصل مع كاظم الساهر في حفله على مسرح إهدنيات (فيديو)
02:30 | 2025-08-02
06/08/2025 01:26:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24