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إقتصاد

رقم كبير جدًا... إليكم أرباح بنك دبي الإسلامي في النصف الأول من العام

Lebanon 24
05-08-2025 | 23:09
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أعلن بنك دبي الإسلامي عن تحقيق صافي أرباح بلغ 3.7 مليار درهم (حوالي 1.01 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلًا نموًا بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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وفي إفصاح له على سوق دبي المالي، أفاد البنك، أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول في الإمارات، أن الأرباح قبل احتساب الضرائب وصلت إلى 4.3 مليار درهم (حوالي 1.2 مليار دولار)، محققة نموًا سنويًا بنسبة 16%، وذلك بفضل الزيادة في الإيرادات التشغيلية التي بلغت 6.4 مليار درهم (1.7 مليار دولار).
 

واستمر بنك دبي الإسلامي في تعزيز نموه المستدام في ميزانيته العمومية، حيث توسعت بنسبة 8% منذ بداية العام لتتجاوز 373 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 100 مليار دولار.
 


كما ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 12% ليصل إلى 237 مليار درهم، بينما سجلت ودائع المتعاملين زيادة بنسبة 14% لتصل إلى 284 مليار درهم.
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