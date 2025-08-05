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إقتصاد
رقم كبير جدًا... إليكم أرباح بنك دبي الإسلامي في النصف الأول من العام
Lebanon 24
05-08-2025
|
23:09
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أعلن بنك دبي الإسلامي عن تحقيق
صافي
أرباح بلغ 3.7 مليار درهم (حوالي 1.01 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، مسجلًا نموًا بنسبة 10% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
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وفي إفصاح له على سوق دبي المالي، أفاد البنك، أكبر بنك
إسلامي
من حيث الأصول في
الإمارات
، أن الأرباح قبل احتساب الضرائب وصلت إلى 4.3 مليار درهم (حوالي 1.2 مليار دولار)، محققة نموًا سنويًا بنسبة 16%، وذلك بفضل الزيادة في الإيرادات التشغيلية التي بلغت 6.4 مليار درهم (1.7 مليار دولار).
واستمر بنك دبي الإسلامي في تعزيز نموه المستدام في ميزانيته العمومية، حيث توسعت بنسبة 8% منذ بداية العام لتتجاوز 373 مليار درهم، أي ما يعادل أكثر من 100 مليار دولار.
كما ارتفع صافي الموجودات التمويلية بنسبة 12% ليصل إلى 237 مليار درهم، بينما سجلت ودائع المتعاملين زيادة بنسبة 14% لتصل إلى 284 مليار درهم.
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