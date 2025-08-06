أدنوك للغاز تحقق أكبر صافي دخل ربع سنوي في تاريخها



Advertisement



أعلنت " "، المُدرجة في ، يوم الأربعاء، عن تحقيق دخل قدره 5.09 مليار درهم (حوالي 1.385 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 8.29 مليار درهم، ما يعادل 2.256 مليار دولار.





وقالت الشركة في بيان لها على موقع سوق المالي إن وافق على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.792 مليار دولار، بزيادة 5% على أساس سنوي، على أن يتم صرفها في شهر أيلول المقبل.





كما سجلت "أدنوك للغاز" عوائد فصلية بقيمة 21.9 مليار درهم.









