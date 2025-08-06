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إقتصاد

أدنوك للغاز تحقق أكبر صافي دخل ربع سنوي في تاريخها

Lebanon 24
06-08-2025 | 01:44
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أعلنت "أدنوك للغاز"، المُدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، يوم الأربعاء، عن تحقيق صافي دخل قدره 5.09 مليار درهم (حوالي 1.385 مليار دولار) في الربع الثاني من عام 2025، بزيادة نسبتها 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
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كما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك بنسبة 8% على أساس سنوي، لتصل إلى 8.29 مليار درهم، ما يعادل 2.256 مليار دولار.


وقالت الشركة في بيان لها على موقع سوق أبوظبي المالي إن مجلس الإدارة وافق على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 1.792 مليار دولار، بزيادة 5% على أساس سنوي، على أن يتم صرفها في شهر أيلول المقبل.


كما سجلت "أدنوك للغاز" عوائد فصلية بقيمة 21.9 مليار درهم.




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